У нянечки в детском саду Тамбовского района выявили туберкулез открытой формы

У сотрудницы детского сада, расположенного в одном из сел Тамбовского района, был выявлен туберкулез. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщил осведомленный источник. Информацию агентству подтвердили в пресс-службе министерства здравоохранения Амурской области.

«У нас в садике работала нянечка, в младшей группе. В течение полугода ей становилось плохо, она начала худеть. Ее отправляют на лечение – она едет, и ее обратно отправляют, якобы она здорова. А внешне видно по человеку, что ей плохо, что она начинает болеть. Чем – никто не знает. (…) Ее отправили на больничный буквально в конце апреля – начале мая. И сейчас выясняется, что у нее туберкулез открытой формы», – рассказал источник.

Родители детей, посещающих детсад, переживают за них.

«Сотрудница одного из сельских детсадов Тамбовского района госпитализирована в областной противотуберкулезный диспансер. Диагноз "туберкулез легких открытой формы" установлен 18 июня. 29 марта она была обследована в противотуберкулезном диспансере, ни флюорограмма, ни иные исследования не выявили симптомов данного заболевания на тот момент. Клиника заболевания указывает на нетипичное, неспецифическое, стремительное развитие», – сообщили в ответе на запрос агентства в пресс-службе министерства здравоохранения Амурской области.

Сообщается, что все мероприятия в очаге заболевания осуществляются в соответствии с предписанием управления Роспотребнадзора по Амурской области, под контролем министерства здравоохранения региона. В детском саду провели дезинфекцию. Был определен круг лиц, находившихся в контакте с женщиной, в том числе детей, посещающих учреждение.

«Дети осмотрены, им проведены анализы крови и рентгенография органов грудной клетки, выполнена иммунологическая проба туберкулина. Результат исследования на туберкулез у всех детей – отрицательный. Все контактные лица заболевшей сотрудницы детского сада остаются на контроле специалистов-фтизиатров. Пациентке проводится комплексное лечение», – говорится в ответе министерства.

Комментарий также предоставили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Амурской области. В нем говорится, что заболеваемость туберкулезом среди населения региона регистрируется ежегодно. По каждому случаю заболевания в «организованных коллективах» проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий.

«В ходе эпидемиологического расследования нарушений санитарного законодательства по срокам прохождения медицинских осмотров и флюорографического обследования персоналом [детского сада] не выявлено. В настоящее время специалистами фтизиатрической службы проводится динамическое обследование контактных лиц и превентивное лечение», – говорится в комментарии управления Роспотребнадзора.