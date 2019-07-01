Старейшая областная газета «Амурская правда» сокращает количество печатных номеров

Редакция областной газеты «Амурская правда» приняла решение с 1 июля сократить количество печатных номеров. Теперь вместо трех будет выходить два выпуска в неделю – по вторникам и четвергам.

Главный редактор «Амурской правды» Елена Павлова объяснила, что выпускать газету трижды в неделю дорого и нецелесообразно. «Конечно, очень грустно, но такое решение неизбежно, – уверена главный редактор "АП". – Мы все живем в цифровой век, большинство привыкли получать информацию в интернете. И мы видим это по нашему сайту и социальным сетям: в отличие от бумажной версии, там количество читателей ежедневно растет. Выпускать газету три раза в неделю нет необходимости: это дорого и нецелесообразно».

По вторникам будет выходить восьмиполосный номер тиражом 5 000 экземпляров, по четвергам – традиционная «толстушка» с тиражом 13 000. «Радует, что, несмотря на интернет-вызовы тираж "толстушки" стабилен, еженедельник пользуется большой популярностью у амурчан и рекламодателей», – отмечает руководство газеты.

«Мы давно перестали мыслить категорией "газета", – признается Елена Павлова. – За последние пять лет мы создали популярный бренд "Амурская правда", который включает печатную версию, сайт, все действующие в России соцсети и читательские группы в популярных мессенджерах. И сейчас наша совокупная аудитория приближается к цифре максимального тиража в золотое для газеты советское время – примерно 140 000 читателей. Мы везде, и каждый читает нас там, где ему удобнее. Причем на привлечение новой аудитории редакция не потратила ни копейки: мы не нанимали smm-компании, специалистов, не покупали подписчиков – все сделали и продолжают делать сами журналисты».

В 2019 году газете исполнился 101 год.