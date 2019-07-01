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сегодня, 14:36 0

Аналог ботокса убивает комаров, выяснили ученые

Аналог ботокса убивает комаров, выяснили ученые
Фото: pixabay.com

Нейротоксин, аналогичный ботоксу, выделили ученые международной группы. Благодаря ему можно создать эффективное средство против малярии.

Исследователи приблизились к созданию эффективного средства против малярии, которую переносят комары. Они сообщили, что новый токсин абсолютно безвреден для всех животных и других насекомых, говорится в публикации в журнале Nature Communocations.

По данным Всемирной организации здравоохранения, только в 2017 году малярией заразились 219 миллионов человек, из них 435 тысяч умерли, пишет News.ru.

Как сообщало издание, комары могут почувствовать потенциальную жертву на расстоянии 50 километров. Учуять людей им позволяет выделяемый ими углекислый газ. Чем сильнее запах, тем менее человек привлекателен для насекомого.

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#здоровье #наука

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