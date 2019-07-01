На погоду в Амурской области повлияет циклон: прогноз на 2 июля

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2 июля погода в Амурской области изменится из-за влияния циклона. Она будет неустойчивой, пройдут дожди с грозами, местами дожди будут сильными. Ночью и в утренние часы местами туман и дымка.

Слабый до умеренного ветер подует с северо-запада, днем – с северо-востока. При грозе усиление порывов составит 10-15 метров в секунду. Температура ночью по северу составит 9...14, по югу – 12...17. Днем будет 23...28, в осадках – около 20 градусов.

В Благовещенске ночью и днем ожидаются дожди, возможны грозы. Ветер с востока, северо-востока разгонится до 3-8 метров в секунду. Температура ночью составит 15...17, днем – около 25 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.