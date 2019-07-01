Николая Валуева потрясло состояние дорог в Хабаровском крае

Депутат Государственной думы РФ Николай Валуев, проводивший отпуск в Хабаровском крае, был впечатлен состоянием федеральной трассы. Ночная поездка по дороге Лидога – Ванино повлекла поломку одной из машин сопровождения.

Политик опубликовал видео в своем инстаграм-аккаунте и пообещал поделиться записью с министром транспорта РФ. «Все-таки мы доездились. Буквально отъехали от этих дорожников пару-тройку километров. И чтоб вы представили: у рамного доджа не выдержала ось», – сказал Николай Валуев, указывая на правое переднее колесо внедорожника.

Валуев не только отметил общее плохое состояние важной дорожной артерии, связывающей города, но и раскритиковал работу дорожников, укладывающих в темноте асфальт лопатой. При этом политик заметил, что от самих рабочих мало что зависит. Работникам даже не выделили необходимые материалы для ремонта устаревшего покрытия. «Только лопата и асфальт. 21 век. И все. Несчастные автомобилисты», – констатировал политик в Инстаграме.

«Если от Ванино до Советской Гавани проедете, останетесь тоже под огромным впечатлением. Езды максимум 50 минут», – предложил Валуеву подписчик.

«Зачем нам это показывать? Мы это видим каждый день в различных регионах России. Хорошо, что не кирпичными обломками засыпают. Покажите лучше, как за это мэр и губернатор срок получают – вот этого мы еще ни разу не видели», – написал другой пользователь.

«Господи, да если вам рассказать, как у нас все делается… Неужели вы не в курсе? Даже странно как-то! Москва в России – это отдельное государство, и только что-то начинает приносить доход и пользу людям, сразу москвичи прибирают к рукам. А это – простые работяги, работающие за гроши», – высказался комментатор в защиту рабочих, чинивших дорогу.