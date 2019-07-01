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сегодня, 14:09 7

Николая Валуева потрясло состояние дорог в Хабаровском крае

Николая Валуева потрясло состояние дорог в Хабаровском крае
Фото: teleprogramma.pro

Депутат Государственной думы РФ Николай Валуев, проводивший отпуск в Хабаровском крае, был впечатлен состоянием федеральной трассы. Ночная поездка по дороге Лидога – Ванино повлекла поломку одной из машин сопровождения.

Политик опубликовал видео в своем инстаграм-аккаунте и пообещал поделиться записью с министром транспорта РФ. «Все-таки мы доездились. Буквально отъехали от этих дорожников пару-тройку километров. И чтоб вы представили: у рамного доджа не выдержала ось», – сказал Николай Валуев, указывая на правое переднее колесо внедорожника.

Валуев не только отметил общее плохое состояние важной дорожной артерии, связывающей города, но и раскритиковал работу дорожников, укладывающих в темноте асфальт лопатой. При этом политик заметил, что от самих рабочих мало что зависит. Работникам даже не выделили необходимые материалы для ремонта устаревшего покрытия. «Только лопата и асфальт. 21 век. И все. Несчастные автомобилисты», – констатировал политик в Инстаграме.

«Если от Ванино до Советской Гавани проедете, останетесь тоже под огромным впечатлением. Езды максимум 50 минут», – предложил Валуеву подписчик.

«Зачем нам это показывать? Мы это видим каждый день в различных регионах России. Хорошо, что не кирпичными обломками засыпают. Покажите лучше, как за это мэр и губернатор срок получают – вот этого мы еще ни разу не видели», – написал другой пользователь.

«Господи, да если вам рассказать, как у нас все делается… Неужели вы не в курсе? Даже странно как-то! Москва в России – это отдельное государство, и только что-то начинает приносить доход и пользу людям, сразу москвичи прибирают к рукам. А это – простые работяги, работающие за гроши», – высказался комментатор в защиту рабочих, чинивших дорогу.

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#российская власть #транспорт

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Комментарии
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  • Graf1977

    Graf1977
    2 часа назад

    Асфальт ему плохой на федеральной трассе, пусть проедет по федеральным трассам "Лена" или "Колыма", что тогда запоет?

  • Душелов

    Душелов
    2 часа назад

    Это он еще в Селемджинском районе дороги не видел

  • Бугемон

    Бугемон
    1 час назад

    "укладывающих в темноте асфальт лопатой." А "тёмное" это что?? пиво? гумно? граждане писсАки, читайте свои творения перед публикацией!

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Да не может такого быть, по отчетам там денег зарыто на полноценное скоростное широкополосное шоссе мировых стандартов.

  • aleun

    aleun
    1 час назад

    А какой толк от того, что он это в какие-то там соцсети выложил? Так, поболтали, да забили... Впрочем, как всегда.

  • Susliboy

    Susliboy
    1 час назад

    Даже в отпуск с сопровождение ездят за наш счет ((((

  • Noir

    Noir
    41 минута назад

    SusliboyДаже в отпуск с сопровождение ездят за наш счет ((((


    А вдруг побьют? А вдруг заблудится?

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