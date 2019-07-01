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В Зее городской парк закрыли на реконструкцию

В Зее городской парк закрыли на реконструкцию
Фото: amurobl.ru

В Зее закрыли для посетителей городской парк. Ему предстоит реконструкция, ремонтные работы начнутся в ближайшее время.

На территории парка появятся новые детские площадки и зоны для прогулок. Для детей обустроят спортивную игровую зону, которая будет включать в себя качели, карусели и балансиры. Для спортсменов сделают воркаут-площадку, турники и тренажеры.

При реконструкции обещают соблюсти все меры безопасности. На территории парка сделают травмобезопасное резиновое покрытие для бега и дополнительно осветят места для отдыха.

Реконструкция парка завершится в середине сентября. Обновить место отдыха стало возможным благодаря программе «Формирование современной городской среды на территории города Зеи на 2018-2022 годы». В ходе нее из федерального и областного бюджетов городу была выделена субсидия в размере 13 миллионов рублей. На них будут произведены работы. Эти же деньги потратили на разработку дизайн-проекта территории парка с учетом мнения горожан.

О том, как должен выглядеть новый городской парк, местные власти спросили жителей Зеи. Их пожелание учли и при определении территорий, которым требуются перемены. Предложения собирали в январе в ходе реализации национального проекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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#Зея

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Комментарии
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  • Серго Сергеевич

    Серго Сергеевич
    2 часа назад

    В чем проблема начать в марте-апреле ремонт и к лету парк бы работал. А после 15 сентября кто туда уже пойдет?

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