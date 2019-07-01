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Больше 20 человек приняли участие во втором споттер-туре в аэропорту Благовещенска (фото, видео)

Больше 20 человек приняли участие во втором споттер-туре в аэропорту Благовещенска (фото, видео)

1 июля рано утром в аэропорту Благовещенска прошел второй по счету споттинг-тур. В нем приняли участие больше 20 человек – это люди, увлекающиеся авиацией и тем, что с ней связано. Вооружившись фотокамерами и гаджетами, они делали фотоснимки самолетов.

Фотографировали споттеры с раннего утра и до обеда. Они снимали обслуживание рейсов, взлет и посадку. В объективы их камер попали самолеты А-320, А-321, Б-767, Б-777, АН-2, а также АН-30 и ИЛ-76.

«Споттинг прошел живо и интересно. По сравнению с первым таким мероприятием в этот раз уровень был выше. Служба безопасности аэропорта была более лояльна, позволяла больше. Была возможность подойти близко к самолетам, при этом, конечно, все меры безопасности соблюдались. Насыщенная программа была, много взлетов и посадок. Также для нас организовали два кофе-брейка, накормили. На автобусе везде нас возили. В общем, все было сделано для любителей авиации, аэропорт позаботился», – поделился споттер Никита Макарьев.

Как сообщало Амур.инфо, впервые авиаспоттинг в Благовещенском аэропорту провели 16 июня 2017 года.

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#транспорт

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