Больше 20 человек приняли участие во втором споттер-туре в аэропорту Благовещенска (фото, видео)

Фотографировали споттеры с раннего утра и до обеда. Они снимали обслуживание рейсов, взлет и посадку. В объективы их камер попали самолеты А-320, А-321, Б-767, Б-777, АН-2, а также АН-30 и ИЛ-76.

«Споттинг прошел живо и интересно. По сравнению с первым таким мероприятием в этот раз уровень был выше. Служба безопасности аэропорта была более лояльна, позволяла больше. Была возможность подойти близко к самолетам, при этом, конечно, все меры безопасности соблюдались. Насыщенная программа была, много взлетов и посадок. Также для нас организовали два кофе-брейка, накормили. На автобусе везде нас возили. В общем, все было сделано для любителей авиации, аэропорт позаботился», – поделился споттер Никита Макарьев.

Как сообщало Амур.инфо, впервые авиаспоттинг в Благовещенском аэропорту провели 16 июня 2017 года.