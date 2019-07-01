В Благовещенске суд заключил под стражу инспектора дорожного надзора

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Благовещенский городской суд рассмотрел ходатайство следователя по уголовному делу в отношении инспектора Восточно-Сибирского межрегионального управления государственного автодорожного надзора. Его подозревают в получении взятки.

Следователь настаивал на заключении инспектора под стражу, и его в судебном заседании поддержал помощник прокурора Благовещенска. Подозреваемый и его защитник возражали против этого.

Суд пришел к выводу, что инспектор, находясь на свободе, «может продолжить заниматься преступной деятельностью, с целью избежать возможной уголовной ответственности». Он может скрыться от органов предварительного следствия, угрожать свидетелям либо склонять их к даче ложных показаний в его пользу, уничтожить доказательства, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда. С учетом этих обстоятельств, подозреваемого заключили под стражу на 2 месяца, до 26 августа 2019 года.