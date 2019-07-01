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Молочные продукты с 1 июля продают по другим правилам

Молочные продукты с 1 июля продают по другим правилам
Фото: Амур.инфо

С 1 июля в России изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах. Теперь продукты без содержания заменителя молочного жира должны стоять на отдельной полке.

Постановление правительства, по которому молоко и молочные продукты должны продаваться с пометкой, что в них не содержится заменителей молочного жира, премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 29 января. Такая информация необходима, поскольку покупатель имеет право знать, что он приобретает.

Новые правила выкладки молока и молочной продукции в магазине позволят сельхозпроизводителям, которые занимаются производством молочной продукции без заменителя молочного жира, привлечь внимание потребителей, сообщает ТАСС.

«Для визуального отделения товаров с содержанием заменителя молочного жира и без него на ценниках появилось специальное обозначение "СЗМЖ" [содержанием заменителей молочных жиров] и "БЗМЖ" [содержания заменителей молочных жиров]. Кроме того, в магазинах появились плакаты, объясняющие новую маркировку», – говорят специалисты.

В одной из продуктовых сетей сообщили о том, что в их магазинах молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты будут визуально выделены с помощью ценников. Для удобства покупателей на ценнике товаров, в составе которых нет заменителя молочного жира, будет нанесена соответствующая информационная надпись.

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#торговля

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