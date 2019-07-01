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сегодня, 12:02 1

В Амурской области стартовали 23 избирательные кампании

В Амурской области стартовали 23 избирательные кампании
Фото: Амур.инфо

В Амурской области дан старт 23-м избирательным кампаниям. 8 сентября Тамбовский и Сковородинский районы выбирают глав. В Благовещенске будут голосовать за кандидатов в депутаты. Народных избранников выберут в Шимановске, Завитинске и Сковородине.

Всего в области предстоит избрать 161 депутата. На выборы в Благовещенскую городскую думу, судя по информации, опубликованной на сайте избирательной комиссии Амурской области, пока выдвинулось 12 человек. 11 из них – самовыдвиженцы и 12-й кандидат делегирован ЛДПР.

По данным Амурского отделения «Единой России», в целом определены 30 кандидатов для выдвижения на выборы в думу. Кандидатов выбрали и в КПРФ. Благовещенский горком выдвинул своих представителей на пленуме 29 июня.

На пост главы Сковородинского района пока выдвинулся только один кандидат – действующий глава Алексей Прохоров. Он идет на выборы в качестве самовыдвиженца. А на должность главы Тамбовского района претендуют уже трое. В их числе депутат Законодательного собрания Амурской области Сергей Труш. Его выдвинула ЛДПР. Еще двое политиков – самовыдвиженцы. Это главный государственный налоговый инспектор межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 6 по Амурской области Александр Костенко и индивидуальный предприниматель Артур Вишневский.

Графика: избирательная комиссия Амурской области

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#выборы #политика

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Комментарии
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  • Навахо

    Навахо
    3 минуты назад

    ни одного голоса Единой России!

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