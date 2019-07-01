В Амурской области стартовали 23 избирательные кампании

Фото: Амур.инфо

Всего в области предстоит избрать 161 депутата. На выборы в Благовещенскую городскую думу, судя по информации, опубликованной на сайте избирательной комиссии Амурской области, пока выдвинулось 12 человек. 11 из них – самовыдвиженцы и 12-й кандидат делегирован ЛДПР.

По данным Амурского отделения «Единой России», в целом определены 30 кандидатов для выдвижения на выборы в думу. Кандидатов выбрали и в КПРФ. Благовещенский горком выдвинул своих представителей на пленуме 29 июня.

На пост главы Сковородинского района пока выдвинулся только один кандидат – действующий глава Алексей Прохоров. Он идет на выборы в качестве самовыдвиженца. А на должность главы Тамбовского района претендуют уже трое. В их числе депутат Законодательного собрания Амурской области Сергей Труш. Его выдвинула ЛДПР. Еще двое политиков – самовыдвиженцы. Это главный государственный налоговый инспектор межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 6 по Амурской области Александр Костенко и индивидуальный предприниматель Артур Вишневский.

Графика: избирательная комиссия Амурской области