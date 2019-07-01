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сегодня, 11:31 0

В Приамурье на плохой дороге людям пришлось толкать микроавтобус (видео)

В Приамурье на плохой дороге людям пришлось толкать микроавтобус (видео)
Фото: кадр видео

В социальных сетях набирает популярность видео, которое, по информации инстаграм-паблика dpskontrol_28rus, снято в Амурской области. На кадрах, как выразился паблик, – «дорога, точнее, направление» на поселок Февральск Селемджинского района. Людям пришлось толкать микроавтобус.

«Вот как-то так пассажиры автобуса добираются до места назначения», – комментирует видео dpskontrol_28rus. «У нас с федералки съехать – в любом направлении такие "дороги"», – отметил один из пользователей Инстаграма. Юзеры призвали обратить внимание на проблему главу Амурской области Василия Орлова.

ИА «Амур.инфо» попросило прокомментировать видео пресс-службу министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.

Видео: instagram.com/dpskontrol_28rus

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#транспорт

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