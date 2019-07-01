Забег в ползунках: в Благовещенске выбрали самых «скоростных» малышей (фото, видео)

В воскресенье, 30 июня, в Благовещенске прошли ставшие традиционными соревнования среди детей – забег в ползунках. В Grand Arena Ostrova собрались около 60 малышей и их родители, чтобы выяснить, кто самый быстрый.

Всех участников поделили на три возрастные категории: от 6 до 12 месяцев, от 1 года 1 месяца до 1 года 6 месяцев; от 1 года 7 месяцев до 2 лет 6 месяцев. Судьям предстояло выбрать по три призера в каждой из них. Самой многочисленной оказалась первая категория.

Основное условие состязания – дети должны проползти дистанцию, не вставая. Это давалось легко не всем, многие малыши упорно пытались пробежать по дорожке, отказываясь вставать на четвереньки.

«Вставать нельзя, если встает, нужно поставить ребенка на четвереньки, чтобы он продолжал ползти. Сползать с дорожки тоже нельзя. Тут уже задача родителей помочь своим деткам, чтобы они как можно быстрее, не нарушая правил, добрались до финиша. Мамы и папы использовали различные приманки в виде ключей, телефонов, бутылочек с детскими смесями. Вообще, хочу отметить, что в этом году у нас больше участников, чем в прошлом», – рассказала сотрудник отдела маркетинга ТРЦ «Острова» Светлана Беляева.

На шестом по счету чемпионате по забегу в ползунках проводили не только спортивные состязания, но и конкурс на лучший костюм. Причем наряжались в костюмы не только дети, но и их родители. А развлекали присутствующих аниматоры в костюмах животных.