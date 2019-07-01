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Умер один из лучших амурских писателей Леонид Симачёв

Умер один из лучших амурских писателей Леонид Симачёв
Фото: www.instagram.com/amurlib

27 июня на 69 году жизни после тяжелой болезни скончался член Союза писателей России Леонид Симачёв. Соболезнования родным и близким писателя выразила Амурская областная общественная писательская организация.

Леонид Андреевич Симачёв родился в 1950 году в Сковородине Амурской области в семье железнодорожника. В 1982 году он окончил Литературный институт имени Максима Горького. В 1991 году был принят в Союз писателей СССР.

Первый рассказ Симачёва «Заяц» был напечатан в 1968 году в газете «Амурский комсомолец». Это произведение автор написал в тайге, в экспедиции. В дальнейшем рассказы и повести Симачёва публиковались в дальневосточной и центральной печати – в альманахах «Приамурье», «Истоки», «Дни этого года», в журналах «Дальний Восток», «Октябрь», «Москва», «Студенческий меридиан».

В свет выходили и сборники произведений автора «Ленинградский коверкот», «В перерыве между таймами», «До коммунизма и после». Леонид Симачёв становился призером Всесоюзного литературного конкурса «Советский характер». В 2004 году стал лауреатом Амурской премии в области литературы и искусства за сборник рассказов «До коммунизма и после».

«Леонид Симачёв – лирик, поэт в прозе, ему подвластны тончайшие нюансы, оттенки, тихая аранжировка. В лучших своих рассказах Симачёв работает над словом деликатно и точно, нигде не переходя в игру со словом. Сцены, созидаемые им, всегда органичны и целомудренны, нет натурализма, нет надсады. И нет подлаживания под псевдонародный (и пошлый) стиль. У Леонида Симачёва всюду соблюдена мера. А это и есть свойство таланта истинного, глубинного. (…) Деталь у Симачёва всегда точная, изысканной не назову её – но проникновенная, простреливающая сердце навылет», – отмечал в предисловии к его книге амурский писатель Борис Черных.

В 2007 году Леонид Симачёв был гостем программы «Простые вопросы» телекомпании «Альфа-канал».

«Что такое жизнь? Не знаю. Мне кажется, человек до конца будет что-то искать. Я очень люблю Чехова. Может быть, это написано на основе многих чеховских вещей: "Лермонтов погиб в 27 лет, а мне тридцать с небольшим, и я еще ничего не сделал". Может быть, этот рассказ как-то аукается с настроением тридцатилетних. А сейчас я стал мудрее, взрослее. И многое не сделал бы из того, что совершил. Может быть, кого-то невольно обидел. И сейчас я поступил бы по-другому, не так, как раньше. Жизнь – штука бесконечная. Она тянется, и с каждым годом ты становишься мудрее», – говорил в эфире писатель.

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#культура #память

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