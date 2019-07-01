Жители Благовещенска должны решить, что нужно благоустроить в первую очередь

В период с 1 июля по 15 июля каждый житель Благовещенска может предложить общественную территорию для благоустройства. Из предложенных участков будут выбраны пять – для дальнейшего формирования списка территорий, выносимых на рейтинговое голосование.

Опрос проводят в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы».