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сегодня, 11:02 4

Жители Благовещенска должны решить, что нужно благоустроить в первую очередь

Жители Благовещенска должны решить, что нужно благоустроить в первую очередь
Фото: pixabay.com

Жители Благовещенска должны принять решение о том, какое общественное пространство будет благоустроено в 2020 году в первоочередном порядке. С этой целью на сайте администрации областного центра проводится опрос общественного мнения.

В период с 1 июля по 15 июля каждый житель Благовещенска может предложить общественную территорию для благоустройства. Из предложенных участков будут выбраны пять – для дальнейшего формирования списка территорий, выносимых на рейтинговое голосование.

Опрос проводят в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы».

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#городская власть #жизнь

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Комментарии
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  • GnOmE

    GnOmE
    1 час назад

    общественное? хм. дайте-ка подумать... может дороги

  • ЕКВ

    ЕКВ
    1 час назад

    Мост отремонтировать через Зею. Вчера ехала с друзьями на машине, водитель на полном серьезе сказал отстегнуть ремни безопасносности, так говорит выплывать лучше. А когда проезжали под мостом на пляж, так плохо стало, балки на соплях держатся

  • AmurLand

    AmurLand
    54 минуты назад

    может улицу Шимановского?

  • Myxira

    Myxira
    3 минуты назад

    ЕКВ

    Мост отремонтировать через Зею. Вчера ехала с друзьями на машине, водитель на полном серьезе сказал отстегнуть ремни безопасносности, так говорит выплывать лучше. А когда проезжали под мостом на пляж, так плохо стало, балки на соплях держатся



    Надо фото, видео делать и сюда выкладывать, обнародовать.

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