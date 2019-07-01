Жители Благовещенска должны решить, что нужно благоустроить в первую очередь
Жители Благовещенска должны принять решение о том, какое общественное пространство будет благоустроено в 2020 году в первоочередном порядке. С этой целью на сайте администрации областного центра проводится опрос общественного мнения.
В период с 1 июля по 15 июля каждый житель Благовещенска может предложить общественную территорию для благоустройства. Из предложенных участков будут выбраны пять – для дальнейшего формирования списка территорий, выносимых на рейтинговое голосование.
Опрос проводят в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы».
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