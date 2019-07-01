Сдерживайте эмоции: 2 июля состоится полное солнечное затмение

2 июля 2019 года ожидается солнечное затмение. Оно начнется в 22:23 по московскому времени и пройдет под покровительством Рака. Воздействие затмения будет ощущаться до 5 июля, сообщила нумеролог Людмила Савина.

2 июля следует быть осторожными и сдерживать свои чувства. Из подсознания могут подняться подавленные эмоции, с которыми нелегко справиться. Следует придерживаться одного правила — все семейные проблемы необходимо оставить дома, подчеркивает нумеролог.

В этот период не стоит совершать крупные сделки, покупки, финансовые операции. Открывать новое дело, начинать воплощать в жизнь новые проекты также не стоит, поскольку они не принесут ожидаемых результатов. Встречи или поездки также следует перенести на другое время. И не надо воспринимать всерьез оскорбления, громкие высказывания и обещания.

Этот день желательно провести в спокойной обстановке. Это благоприятное время для занятий духовными практиками, которые позволят достичь полной гармонии с собой и миром. Можно изучать что-то новое, расширять свои знания, начать читать новую книгу.

Можно составить список желаний, которые хотелось бы осуществить в течение года. Также важно настроить себя на успех. Энергия Солнца поможет избавиться от ненужных связей, устаревших идеалов и ценностей, пишет obozrevatel.com.

Лучше всего солнечное затмение будет видно в Чили и Аргентине, а также в юго-восточной части Тихого океана. Жители России его не увидят, однако его влияние на себе почувствуют.