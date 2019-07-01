Благовещенцы просят установить на набережной «ромашки» для защиты от солнца

Фото: Амур.инфо

В Благовещенске принимаются идеи по благоустройству набережной реки Амур, в том числе территории, прилегающей к детской площадке. Об этом в Инстаграме сообщила городская администрация. Амурчане уже высказывают свои предложения.

Идеи ждут на почту grad_arh@mail.ru и в Direct инстаграм-аккаунта blagoveshchensk.rf до 5 июля. Однако свои предложения амурчане оставляют прямо в комментариях к соответствующему посту в инстаграм-аккаунте.

«Про создание тени на зоне для гулянья детей забыли. Арабы у себя ставят механическую пальму, которая вращается за солнцем, и всегда под ней тень. На "листах" пальмы солнечные панели, которые питают энергией конструкцию. Вокруг ствола скамейки. Замените пальму на ромашку, и она впишется идеально. Поставьте штук 5 таких вокруг игровой зоны, и мамы с детьми скажут вам "спасибо". В том месте реально не хватает тени летом», – высказался один из пользователей.

Среди других пожеланий – «еще один большой парк для экстремалов, как на ОКЦ», дорожка для бега, общественные туалеты.

Как отметила на «Точке кипения» мэр Благовещенска Валентина Калита в ходе обсуждения вопросов, связанных с благоустройством набережной, сейчас город имеет возможность разрабатывать проекты на длительную перспективу, потому планирование территорий должно быть не ситуативным, а последовательным. Необходимо сначала разработать зонирование участка, а уже затем наполнять его элементами.

«Сделать детскую площадку на набережной – изначально это было народное предложение. Теперь детская площадка – это ядро, которое должно прирастать следующими элементами, – говорит Валентина Сергеевна. – Сейчас мы можем планировать на перспективу, как нужно обустраивать и прилегающую к площадке территорию, и новые участки набережной в целом».

В администрации отмечают, что доработки требуют уже существующие участки – необходимо продумать обустройство теневых навесов над лавочками, разработать проекты озеленения, а на новых участках – дополнительно рассмотреть возможность обустройства велодорожек и туалетов, а также торговых павильонов для представителей бизнеса. При разработке проектов нужно учитывать как уже имеющиеся предложения, так и опыт других городов и стран, а также идеи непосредственно от самих горожан.

Будет организована рабочая группа по вопросам благоустройства набережной.