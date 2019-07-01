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В Приамурье следователи проводят проверку по факту смерти 15-летней девочки

В Приамурье следователи проводят проверку по факту смерти 15-летней девочки

Обновлено: 11:06

В Амурской области следователи проводят доследственную проверку по факту смерти 15-летней девочки под Новопетровкой Благовещенского района. По одним данным, ребенок находился в православном лагере, по другим – гостила у бабушки.

Как стало известно Амур.инфо, 15-летняя девочка училась 9 классе в школе № 28 Благовещенска. По имеющейся информации, у ребенка были проблемы со здоровьем.

«Я точно не знаю, где она была. Но вроде как она отдыхала в религиозном лагере. Она побегала, и ей стало плохо, что-то с сердцем. Говорят, у нее были проблемы со здоровьем, но семья не афишировала это. У нее родители глубоко верующие люди, замкнутые, не очень контактные, я с ними не общалась. И лагерь, где она отдыхала, не детский оздоровительный, а именно для верующих детей, они там молитвы читают, организуют такие религиозные смены. Не знаю, просят ли они там у детей справки о состоянии здоровья и есть ли там вообще медики», – рассказала мама одноклассника умершей девочки.

В амурском следственном управлении факт смерти ребенка подтвердили, сообщив, что проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Информацию о том, что ребенок находился в религиозном лагере, там не подтвердили.

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#дети #происшествия

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Комментарии
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  • Бурбулятор

    Бурбулятор
    3 часа назад

    Детей от попов надо беречь, с древнееврейскими сказками - не жизнь.

  • Яmals

    Яmals
    2 часа назад

  • Мира

    Мира
    2 часа назад

    Судьба...Силы родителям пережить это горе

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