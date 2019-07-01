Тарифы ЖКХ и новые правила кредитования: изменения в России с 1 июля

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В июле 2019 года в силу вступают многочисленные поправки в законы РФ. Изменения касаются кредитования, ипотеки, долевого строительства, выплаты компенсаций. Кроме того, с 1 июля второй раз за год повышают тарифы ЖКХ.

В России выросла квартплата. С 1 июля тарифы индексируются на 2,4 %. Как сообщало Амур.инфо, правительство РФ утвердило поэтапную индексацию тарифов. В январе рост составил 1,7 %.

«Индексация хоть и запланирована, но все равно это станет дополнительным финансовым ударом для многих россиян. За последние 5 лет реальные доходы населения упали почти на 10 %, тогда как стоимость коммунальных услуг только за прошлый год увеличилась на 3,7 %», – сообщил «Московскому комсомольцу» Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями.

Почти в 2 раза выросли пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства. В Амурской области, с учетом районных коэффициентов, компенсация составит 12, 13 и 14 тысяч рублей. Увеличенные выплаты в июле получат 2 396 амурчан.

В силу вступили новые правила долевого строительства. Компании смогут распоряжаться средствами населения только после сдачи домов в эксплуатацию. Дольщики должны вносить средства по контракту долевого участия на эскроу-счета в банки. Поправки в федеральное законодательство приняты для решения проблемы обманутых граждан. По данным областного минстроя, в России – примерно 50 тысяч обманутых дольщиков. В реестре Амурской области – около 370 человек.

С 1 июля изменяются правила кредитования. Процентная ставка по договору потребительского займа не сможет превышать 1 %. Более того, ставка по кредиту не может больше чем на треть превышать среднерыночное значение полной стоимости займа. Поправки не распространяются на займы до 10 тысяч рублей без обеспечения сроком до 15 дней.

Закон об ипотечных каникулах вступает в силу 31 июля. Согласно поправкам, заемщик, попавший в трудную материальную ситуацию, может обратиться в банк в требованием сократить или временно остановить плату по кредиту на срок до полугода. При этом сумма займа не должна превышать 15 миллионов рублей, а взятая в ипотеку недвижимость должна быть единственным жильем заемщика.

1 июля заканчивается соглашение о заморозке цен на бензин между правительством и нефтяными компаниями. Договоренности действовали с января. Пока правительство не планирует продлевать заморозку. Эксперты предполагают, что цены на бензин могут вырасти.

«Цены на бензин будут расти. Нефтегазовым компаниям надо зарабатывать. Поводов для снижения розничных цен на топливо нет: цены на основное сырье – нефть – находятся достаточно высоко и смены тренда на товарно-сырьевом рынке не предвидится. Поэтому продукция нефтепереработки дешеветь не будет», – сообщил Роман Блинов, руководитель аналитического департамента Международного финансового центра.