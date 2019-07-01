«Аврора» увеличила частоту полетов между Владивостоком и Благовещенском

Фото: flyaurora.ru

Авиакомпания «Аврора» увеличила частоту полетов по маршруту Владивосток – Благовещенск – Владивосток. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Перелетов будет больше в период с 1 июля по 23 октября. Теперь из Благовещенска самолет будет вылетать по понедельникам в 15:40, а из Владивостока – по средам в 10:25, в дополнение к рейсам из Владивостока в Благовещенск по пятницам и воскресеньям (обратные рейсы из Благовещенска – по средам и субботам).

Направление обслуживают современные воздушные суда Q400. Время в пути – 2,5 часа.

Узнать подробнее о расписании полетов и приобрести авиабилеты можно на сайте «Авроры» flyaurora.ru, а также в агентствах. Справки в круглосуточном контакт-центре авиакомпании по многоканальному телефону 8-800-250-49-88. Звонки из всех городов и регионов России бесплатные.