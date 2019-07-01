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сегодня, 10:12 2

«Аврора» увеличила частоту полетов между Владивостоком и Благовещенском

«Аврора» увеличила частоту полетов между Владивостоком и Благовещенском
Фото: flyaurora.ru

Авиакомпания «Аврора» увеличила частоту полетов по маршруту Владивосток – Благовещенск – Владивосток. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Перелетов будет больше в период с 1 июля по 23 октября. Теперь из Благовещенска самолет будет вылетать по понедельникам в 15:40, а из Владивостока – по средам в 10:25, в дополнение к рейсам из Владивостока в Благовещенск по пятницам и воскресеньям (обратные рейсы из Благовещенска – по средам и субботам).

Направление обслуживают современные воздушные суда Q400. Время в пути – 2,5 часа.

Узнать подробнее о расписании полетов и приобрести авиабилеты можно на сайте «Авроры» flyaurora.ru, а также в агентствах. Справки в круглосуточном контакт-центре авиакомпании по многоканальному телефону 8-800-250-49-88. Звонки из всех городов и регионов России бесплатные.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Что-то мне подсказывает, что на фото явно не Bombardier Q400.

  • Нур

    Нур
    2 часа назад



    Жуткий самолет, полет два с половиной часа, даже чаю соку не смогли налить, так трясло. Борт питание не предусмотрено. Удовольствия от полета не получили, было страшно и некомфортно.

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