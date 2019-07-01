Полезный завтрак: зачем он нужен и что готовить

С детства нам твердят, что завтрак обязателен! Не зря твердят, ведь без него вы не сможете поддерживать нормальный баланс энергии и самое главное – не похудеете (если, конечно, к этому стремитесь). Да и вообще, первый прием пищи запускает обменные процессы – об этом говорят диетологи много лет. И это не единственная причина, почему не нужно ограничиваться утром только чаем.

Вы знали, что завтрак спасет вас от образования тромбов, возникновения гипертонии, от переедания? И то, что интеллект у тех, кто не пропускает утренний прием пищи, выше на 10-15 %? При этом стоит понимать, что польза от завтрака будет тогда, когда он приготовлен правильно, а не из «запрещенных» продуктов. А еще, завтракать нужно спустя 30 минут после того, как проснулись, но не позже, чем через 2 часа!

«С понедельника начну» – сегодня с завтраками так не сработает, так как утро уже прошло, поэтому мотайте полезную информацию и рецепты себе на ус и начинайте завтрашнее утро правильно!

ИДЕЯ 1: КАША

Может, и банально, не всем приходится по вкусу, но зато полезно и готовится быстро. Какой будет каша – на ваше усмотрение. Но если цель похудеть или просто поддерживать форму – выбирайте овсяную (и не трехминутку, а ту, которая варится от 10 минут!). Чтобы она была приятной на вкус, варите на молоке. Я же варю ее на воде без добавления сахара, а после готовности добавляю кусочки фруктов (нектарин и чуть-чуть банана). Сытно, вкусно, полезно и помогает поддерживать себя в хорошей форме.

ИДЕЯ 2: СЫРНИКИ

Сырники с бананом готовлю нечасто, лишь для разнообразия. В рецепте, который использую я, всего 134 ккал на 100 г. Понадобится для таких сырников творог 1-3 % 300 г, мука (я использую рисовую) 70 г, яйцо 1 шт., банан 40 г, мука для обвалки. Сам процесс готовки смотрите ниже.

Легко и быстро. Если сырники покажутся вам пресными, макайте их в мед или варенье (но не злоупотребляйте!).

ИДЕЯ 3: ОМЛЕТ

Говоря о полезных завтраках, невозможно не сказать про омлет. Я предпочитаю готовить овощной. Для него потребуется 4 куриных яйца, 2 болгарских перца, 2 помидора, 300 граммов шампиньонов. Лук и шампиньоны тушатся на небольшом огне, после к ним добавляются помидоры и перец. Тушите все около 5 минут, а после добавляете взбитые яйца. Перец, соль и зелень – по вкусу. Через 1-2 минуты готовки на максимальном огне, ваш омлет будет приготовлен.

ИДЕЯ 4: ГРЕЧКА С ИЗЮМОМ ИЛИ ЧЕРНОСЛИВОМ

Не совсем привычная идея для многих, но она имеет место. Просто в готовую гречневую кашу, сваренную на воде, добавляете промытые изюм, орехи или чернослив, а также соль, масло. Хорошо перемешиваете и оставляете на 2-3 минуты. Готово! К слову, можно сварить гречку с вечера, а орехи, чернослив и изюм добавить с утра в разогретую кашу.

ИДЕЯ 5: МЮСЛИ

Этот вариант я использую, когда времени на готовку совсем-совсем нет: заливаю мюсли молоком или обычным нежирным йогуртом (без всяких фруктовых и сахарных добавок), и завтрак готов. Если зальете мюсли йогуртом с вечера, то утром они будут мягкие. Лично мне не принципиально.

А из чего состоит ваш завтрак?