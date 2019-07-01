Поздравительные письма от Путина получат амурчане, которым исполняется 90 и 95 лет

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Именные поздравительные письма за подписью президента РФ Владимира Путина были направлены 44 амурским долгожителям. Они в июле отмечают юбилейные дни рождения – 90 и 95 лет. Все юбиляры являются тружениками тыла.

Десять ветеранов в июле отметят 95-летие, а тридцати четырем исполнится по 90 лет. Из 44 долгожителей – 37 женщин и 7 мужчин.

Больше всего долгожителей проживают в Благовещенске – 13 человек, 9 в Белогорске, 3 в Свободном, по 2 – в Завитинске и Райчихинске, по 1 – в Сковородине, Тынде, Магдагачи, Прогрессе, Экимчане, селах Ленинское, Великокнязевка, Васильевка, Безозерное, Среднебелая, Красноярово, Тахтамыгда, Екатеринославка, Поярково и на железнодорожной станции Дугда.

Сведения для подготовки персональных поздравлений от главы государства отделение Пенсионного фонда по Амурской области формирует только по категориям ветеранов и участников ВОВ, а также тружеников тыла, передает их в администрацию президента РФ ежемесячно, начиная с июля 2011 года, сообщает пресс-служба ОПФР по региону.