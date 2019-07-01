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В Благовещенске утром загорелся нежилой 2-этажный дом (видео)

В Благовещенске утром загорелся нежилой 2-этажный дом (видео)

Утром 1 июля в Благовещенске произошел пожар в 2-этажном нежилом доме, расположенном по адресу: улица Зейская, 224Б. Сообщение о происшествии поступило в 06:05. Прибывшие на место пожарные ликвидировали открытое горение в 06:50.

В настоящее время на месте продолжаются проливка и разборка конструкций. Задействованы 16 человек и 6 единиц техники, сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области. Пострадавших нет.

В ведомстве отмечают, что этот дом уже раньше горел. Одна из амурчанок сообщила агентству, что ранее пожар был и в соседнем доме.

Видео: instagram.com/kriminal.blg

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#пожары #происшествия

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