Во Владивостоке выступят всемирно известные эксперты в области управления интернетом

16-19 июля во Владивостоке на острове Русский, в ДФУ, пройдет Азиатско-Тихоокеанский форум по управлению интернетом APrIGF 2019. Это одна из ключевых региональных инициатив в области управления интернетом, которая проходит под эгидой ООН и является частью глобальной серии аналогичных мероприятий в мире.

Главной темой форума 2019 года станет обеспечение безопасного и доступного интернета в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ключевые темы APrIGF 2019: безопасный интернет – кибербезопасность и регулирование; доступность и универсальность интернета; влияние новых технологий на общество, защита прав человека в интернете; модели управления интернетом и учет мнений всех заинтересованных сторон; тенденции и последствия роста цифровой экономики.

На пленарных и секционных заседаниях, круглых столах, дискуссионных панелях и воркшопах выступят всемирно известные эксперты в области управления интернетом. Это, например, руководитель Исполнительного секретариата Форума ООН по управлению интернетом (IGF) Ченгетай Масанго, председатель международного управляющего совета Форума АТР Раджеш Сингх, руководитель секретариата Форума АТР Кристин Ор и другие. Всего на форуме ожидается выступление более 100 спикеров из почти 40 стран мира, причем не только из Азиатско-Тихоокеанского региона, но также из Европы и Америки.

Часть выступлений будет посвящена тому, как политики регулирования и модели управления помогают решать вопросы «кибергигиены» и обеспечения более безопасного интернета. Сегодня один из важнейших вопросов – это то, каким образом можно поддерживать юридическую совместимость законов и экстерриториальную защиту данных в интернете, и участники поделятся опытом своих стран в этом направлении.

Еще одна тема, которая будет поднята на форуме – это универсальность и доступность интернета. Доступное для каждого подключение к интернету как важному средству получения информации и знаний остается фундаментальной и основной целью. Но помимо простого доступа необходимо обеспечивать его качество, а также возможность получать контент на родном языке. Цифровая грамотность и развитие электронного правительства также являются ключевыми условиями для расширения возможностей цифрового гражданского присутствия.

Также участники обсудят, как развивающиеся технологии, такие как искусственный интеллект (ИИ), интернет вещей (IoT), криптовалюты и блокчейн, влияют на развитие современного общества. Поговорят они и о правах человека в сети и о том, как сделать людей более осведомленными о своих правах и стандартах конфиденциальности в интернете.

Ежегодно в APrIGF принимают участие более 300 экспертов из 20 стран. В этом году форум впервые пройдет в России, на нем будут отмечаться сразу два юбилея: 10-летие APrIGF и 25-летие российского национального домена .RU.

Принимающей стороной APrIGF 2019 стал Координационный центр доменов .RU/.РФ, который является членом Азиатско-Тихоокеанской ассоциации доменов верхнего уровня (APTLD) и тесно сотрудничает со многими регистратурами национальных доменов этого региона. В 2012 году Координационный центр принимал в Москве 60-ю встречу участников Азиатско-Тихоокеанской ассоциации доменов верхнего уровня (APTLD).

Подробную информацию о программе и темах форума можно посмотреть на сайте: https://aprigf.ru/prog.

Азиатско-Тихоокеанский региональный форум по управлению интернетом (APrIGF) проводится с 2010 года. Он служит платформой для обсуждения проблем региона, обмена и сотрудничества на региональном уровне, а также для объединения повесток национальных форумов и, в конечном счете, для развития управления интернетом в Азиатско-Тихоокеанском регионе, говорится в сообщении организаторов.