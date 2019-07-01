Немецкий журнал опубликовал самые красивые русские имена: обзор прессы

В музее на Урале нашли подлинную картину Рубенса; Максим Галкин отказался от роли в фильме «Брат-3»; слишком громкая музыка побуждает употреблять спиртное. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Полный абзац

Начало тематическому обзору положил журнал «Историк», где я нашел статью о том, что руководивший вывозом художественных ценностей с территории Советского Союза рейхсминистр Розенберг был ни много ни мало выпускником Московского высшего технического училища – того самого, которое ныне называют просто «Бауманка». Каким был студентом – не пишут, но для транспортировки из СССР в Германию картин, скульптур, икон и т.д. и т.п. было использовано железнодорожных вагонов только 1 418 единиц. И это не считая морского и воздушного транспорта!

Вам статья

Тему продолжили «Известия», рассказавшие, что в небольшом музее на Урале (если точнее, в городе Ирбит) найдена подлинная картина Питера Пауля Рубенса «Положение во гроб». До последнего времени считалось, что это приличная копия, не более того, ну а посему и отношение к полотну было соответствующее. Несколько месяцев назад кому-то пришла в голову мысль подправить облупившуюся красочку, подреставрировать работу. Тут-то и закралась мысль, что это подлинник. Отправили на экспертизу в Эрмитаж (откуда, кстати, она за ненадобностью, как копия, в середине 70-х и прибыла в музей Ирбита). Тут-то и прозвучала сенсация!

В этой истории меня интересует: вернут ли картину из Эрмитажа назад в провинциальный музеюшко?

Напишут же такое

Что там у нас еще о живописи. В журнале Maxim рассказывается об обители варварства и бескультурья — Музее плохого искусства. Эта галерея была основана осенью 1993 года в подвале частного дома в Бостоне антикваром Скоттом Уилсоном. Купил он как-то совершенно несусветную мазню и притащил в дом к приятелю — показать. Мазня показалась присутствующим до того дивно жуткой, что они высказали идею о коллекционировании подобного. С тех пор собрание потрясающе кошмарных картин выросло до 700 с лишним штук, а про музей известно уже во всем мире.

Представляю, как сложно отбирать работы для этой галереи, учитывая, как много мазни считается истинными шедеврами!

Летят утки

Чтобы перейти от живописи к кинематографу, раскрою «Российскую газету», где пишут о том, что некто Стас Барецкий (пишут, шоумен и музыкант) надумал снять продолжение «Брата», название которого, понятно, «Брат-3». Он решил собрать в картине многих звёзд российской эстрады и уже заявил о переговорах с Галкиным, Пугачевой и Киркоровым. Собственно, на этом список можно было бы и закончить, но у многих зародится вопрос: а как же Лепс и Михайлов? Про Бузову, опять же, ничего не написано.

Как бы там ни было, по сюжету Аллу Борисовну и Максима Галкина, который должен сыграть роль директора подмосковного рынка, убивает киллер. Разбираться в ситуации будет частный сыщик в исполнении Бари Алибасова (если к тому времени оклемается от последствий приема «Крота»). Газета, правда, пишет, что Галкин отказался от предложения сняться в фильме – видать, ему хватает безвкусицы и на ТВ.

Очень интересно

На музыкальной полке нашего обзора обнаружилась семейная газета «Моя семья», где я встретил несколько интересных фактов из жизни людей, связанных с миром нот. Например, там написано, что Бетховен, прежде чем приступить к сочинению композиций, погружал голову в таз не просто с холодной, а ледяной водой. Не исключено, что именно это и спровоцировало его глухоту. Еще я узнал, что изобретатель гитар Лео Фендер совершенно не умел играть на этих инструментах.

Но не это самое интересное. К самому интересному я отнес тот факт, что (согласно вполне авторитетным исследованиям) слишком громкая музыка провоцирует желание употреблять алкоголь. А мы-то всё на жизнь грешим.

На посошок

Напоследок «Собеседник», рассказавший, что немцы составили рейтинг самых красивых русских имен – его представил журнал Wunderweib. Наиболее красивыми русскими женскими именами журнал назвал следующие: Алина, Полина, Вика, Галина, Мила и Дарья. К наиболее красивым мужским именам в немецком журнале отнесли: Алеша, Коля, Максим, Вадим, Никита. Хм… Алеша, видите ли. А куда делись Вова, Дима, Вася, Паша, в конце концов?