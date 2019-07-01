Соцсети: в Приамурье в реке утонула «Газель» (видео)

Фото: instagram.com/kriminal.blg

В социальных сетях появились фото и видео с места происшествия на реке. Инстаграм-паблик kriminal.blg пишет, что это случилось в Амурской области, в районе устья реки Ивановка. Утонул автомобиль «Газель».

Как машина оказалась в воде, неизвестно. В опубликованном видео слышно, как переговариваются люди: «Просто чисто на ровном месте машинка утонула. – А как она у них так сиганула-то? – Я не знаю, как она отстегнулась, от чего-то».

В другом видео видно, что для вытаскивания автомобиля из воды применили внедорожник и тросы.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области ИА «Амур.инфо» прокомментировали, что сообщений по данному поводу не поступало.

Видео: instagram.com/kriminal.blg

Видео: instagram.com/kriminal.blg