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сегодня, 09:03 2

Соцсети: в Приамурье в реке утонула «Газель» (видео)

Соцсети: в Приамурье в реке утонула «Газель» (видео)
Фото: instagram.com/kriminal.blg

В социальных сетях появились фото и видео с места происшествия на реке. Инстаграм-паблик kriminal.blg пишет, что это случилось в Амурской области, в районе устья реки Ивановка. Утонул автомобиль «Газель».

Как машина оказалась в воде, неизвестно. В опубликованном видео слышно, как переговариваются люди: «Просто чисто на ровном месте машинка утонула. – А как она у них так сиганула-то? – Я не знаю, как она отстегнулась, от чего-то».

В другом видео видно, что для вытаскивания автомобиля из воды применили внедорожник и тросы.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области ИА «Амур.инфо» прокомментировали, что сообщений по данному поводу не поступало.

Видео: instagram.com/kriminal.blg

Видео: instagram.com/kriminal.blg

Просмотров всего: 794

#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    50 минут назад

    невероятно, я был уверен, что говно не тонет

  • Oldlord

    Oldlord
    44 минуты назад

    В Сковородине/Амуринфе

    невероятно, я был уверен, что говно не тонет





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