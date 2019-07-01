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Возможны грозы: прогноз погоды в Амурской области на 1 июля

Возможны грозы: прогноз погоды в Амурской области на 1 июля
Фото: Амур.инфо

1 июля в Амурской области местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный дует со скоростью 3-8, с усилением при грозе до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит плюс 26...31 градус, местами в дожде – до 20.

В Благовещенске малооблачно, в вечернее время ожидается небольшой дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный – 4-9 метров в секунду. Уличные термометры покажут 28...30 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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