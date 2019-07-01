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Военно-технический форум «Армия-2019» в Приамурье собрал почти 11 тысяч гостей

В Приамурье завершился военно-технический форум «Армия-2019», который проходил с 28 по 30 июня в Белогорске и полигоне «Белогорский». Его посетило более 10,5 тысячи человек.

Гости мероприятия смогли увидеть насыщенную программу, подготовленную военнослужащими Восточного военного округа, в частности, практические действия в наступлении усиленного мотострелкового взвода с применением стрелкового оружия, гранатометов и боевых машин, а также работу артиллерийских подразделений по проведению артиллерийского салюта холостым выстрелом.

Кроме того, на полигоне была развернута выставка более 20 единиц вооружения и военной техники.

На площадках были представлены танк Т-80БВ, САУ «Акация» и «Гиацинт», реактивная система залпового огня (РСЗО) «Ураган», пусковая установкой тяжелой огнеметной системы «Солнцепек», зенитный ракетный комплекс «Бук», современная техника связи и беспилотные летательные аппараты «Орлан-10».

В ходе мероприятий форума работал пункт отбора на военную службу по контракту, палатки «Военторга», выставка стрелкового оружия, экипировки, образцов военной формы одежды, индивидуальных рационов питания и переносных средств связи.

Кроме того, для горожан военнослужащие ВВО развернули 12 единиц вооружения. Это – бронированный автомобиль «Тигр», РСЗО «Град», БЛА «Орлан-10, топографический комплекс ПНГК-1, техника РЭБ и связи, ремонтные машины.

Также состоялись показательные выступления разведывательного подразделения по армейскому рукопашному бою и приемов с оружием, используя средства имитации. Военнослужащие материально-технического обеспечения угостили посетителей форума солдатской кашей с чаем, сообщает ТК Звезда.

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#военные

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