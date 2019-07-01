Гороскоп на 1 июля: Девам необходимо отдохнуть, а Тельцам стоит проявить осторожность

Восход Солнца: 04:23

Заход Солнца: 20:44

Солнце в Раке.

Овен. Критический день. Несмотря на то что ваш жизненный потенциал значительно снизился, нельзя перекладывать проблемы на чужие плечи. Велика вероятность депрессивного состояния. Во избежание этого переключитесь на проблемы нуждающихся в помощи близких вам людей.

Телец. Звезды рекомендуют быть внимательным и осторожным; постарайтесь избегать ненужных разговоров. Отложите принятие важных решений. Остерегайтесь нового знакомства, которое сыграет в вашей жизни отрицательную роль.

Близнецы. Двойственный день. Сегодня радости и невзгоды будут сменять друг друга. Не идите на компромисс с совестью – можете потерять много верных друзей. В сложной жизненной ситуации лучше сконцентрироваться на главном и не замечать мелких неприятностей. Остерегайтесь романтических приключений, они могут привести к нежелательным последствиям.

Рак. Сегодня вы можете почувствовать потребность в отдыхе. Умиротворение, к которому вы стремитесь, благоприятно скажется на атмосфере в семье.

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Лев. Благоприятный день. В делах проявите творческий подход, нестандартный взгляд на вещи, прислушивайтесь к интуиции. Вполне вероятно, что откроются новые источники заработка. Не исключено, что появятся новые партнеры или влиятельные покровители, с помощью которых вы сможете найти выход из затруднительной ситуации.

Дева. Сегодня – только отдых. Этот день как будто создан для романтического приключения. Не оставляйте без внимания сильные порывы своей души. Целиком и полностью отдавайтесь охватившему вас чувству. Вероятность новых интересных знакомств, что может в будущем привести к устойчивым отношениям.

Весы. В этот день ваши чувства приобретут необыкновенную остроту. Вы сможете снять создавшееся напряжение, занявшись любимым делом, отложив все домашние обязанности на вторую половину дня. Остаток дня проведите вместе с детьми.

Скорпион. День неблагоприятный для заключения различного рода сделок или для переговоров. Вероятны неприятное известие или неожиданная встреча, которые заставят вас изменить намеченные планы.

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Стрелец. Благоприятный день для достижения большого успеха в разных деловых прибыльных операциях. Возможно выгодное деловое предложение, которое следует принять. Ваши целеустремленность и благоразумие достойны уважения. Поспешите осуществить задуманное.

Козерог. Неблагоприятный день для семейного отдыха и любых контактов. Вероятны ссоры, недопонимание, обиды и обманы. Рекомендуется уединение. Если для этого не будет возможности, то постарайтесь сохранить гибкость в отношениях и самообладание.

Водолей. День пробуждения и преобразования космической энергии. Первая половина дня принесет душевное равновесие. Повысится работоспособность, что благоприятно скажется на укреплении авторитета. Появится возможность оценить все достоинства и недостатки партнеров, критически взглянуть на достигнутые результаты и наметить удачные планы на будущее.

Рыбы. Прямолинейность в суждениях или импульсивность в поступках может негативно отразиться на отношениях с близким человеком. Возможно, ваша увлеченность и стремление к материальному благополучию закрыли от вас истинное положение дел. Постарайтесь найти компромисс.

Астролог: Вальдемар Небоходцев