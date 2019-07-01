Гороскоп 1 – 7 июля: Рыбы ударятся в романтику, а Раки будут стремиться к душевной гармонии

Общий астрологический прогноз на неделю с 1 по 7 июля для всех знаков Зодиака.

Овен. Запланированные поездки принесут крупные расходы и тревоги, но при этом станут началом чего-то нового, но не очень приятного и желаемого.

Телец. Вы начинаете искать нового партнера. Выдвигаемые требования таковы: а) он должен уметь интеллектуально стимулировать Вас; б) он должен быть настоящим другом; в) он должен не бояться Вашего стремления к самостоятельности и независимости; г) он не должен стесняться выглядеть неординарной личностью.

Близнецы. Женской половине сейчас стало как-то особенно ясно, что многое из запланированного в ближайшем прошлом на ближайшее будущее осталось в стране фантазии. Хотелось и это купить, и туда съездить… Ясное дело, при нынешних экономических условиях все это осуществить просто невозможно. Будьте осторожны и не срывайтесь на близких.

Рак. Достичь душевной гармонии непросто. Но если вы не хотите впасть в затяжную депрессию, работайте над собой. Никто не говорит, что это будет легко. Но если вы выйдете победителем из этой борьбы, любые трудности будут по плечу. Поддержку ищите в семье и у друзей.

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Лев. В первой половине недели Львы увидят к чему пришли их деловые или личные отношения. Сфера связей и общения испытывает проблемы, кто-то уйдет из ближайшего окружения. И это рука судьбы, ничего не исправишь. Хотя,как говорится, свято место пусто не бывает, и уже вскоре найдется кандидат на замещение опустевшего было места соседа.

Дева. Не нужно строить воздушные замки. Смотреть на жизнь стоит максимально прагматично. Вы проведете довольно много времени в избранном кругу, но вы должны проявить свои лучшие качества. Постарайтесь завершить все серьезные и неотложные дела, чтобы на выходных не возвращаться к ним.

Весы. На этой неделе завершение какого-то сложного дела потребует от вас дополнительных финансовых вложений. Кроме того, есть вероятность столкновения с человеком, который будет убеждать вас раскошелиться на какое-то «супернавороченное» приспособление.

Скорпион. На этой неделе придется в срочном порядке доделывать какое-то дело, которое вы некоторое время назад неосмотрительно пустили на самотек. Не исключено, что этого потребует человек, который готов предложить вам что-то новое и интересное, но только после того, как вы разберетесь с какими-то вашими проблемами.

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Стрелец. На этой неделе какие-то не зависящие от вас события и обстоятельства могут подтолкнуть вас к переменам, к которым вы не готовы. Стоит собрать мысли в кучу, а эмоции в кулак и решить возникшие проблемы.

Козерог. На этой неделе Козерогу не стоит принимать ответственные решения и делать серьезные шаги – есть вероятность ошибиться. Начало недели вы проведете в унынии, но уже к выходным настроение улучшится и появится желание творить.

Водолей. Прекрасный период для трезвой оценки своего потенциала и начала активных действий. Медлить и откладывать на потом просто нельзя. Взявшись за давно задуманное, применяйте фирменный дар убеждения. Грамотно используя его, можно многого добиться.

Рыбы. Рыбы известны своей практичностью и серьезностью, однако на этой неделе они способны проявить себя в качестве романтиков. Если вы переживаете период влюбленности, то текущая неделя надолго запомнится вам своими яркими впечатлениями.

Астролог: Вальдемар Небоходцев