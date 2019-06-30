«Лесные Робинзоны» Сковородинского района изучают экологию играючи

В Сковородинском районе впервые проходит экологическая квест-игра под названием «Лесные Робинзоны». Его проходят пять команд по 4-5 человек. В игре участвуют жители в возрасте от 20 до 40 лет.

На прохождение квеста всем командам даётся 1,5 часа. Предварительно им выдали карты, по которым они проходят заданный маршрут. На каждой точке маршрута их ждут задания различной тематики. Им предстоит выполнять физические упражнения и разгадывать головоломки. Вопросы касаются краеведения и экологии.

Квест нужно пройти за максимально короткое время, правильно выполнив все задания. Кто доберётся до финиша быстрее всех, получит приз. В награду командам-победителям дадут грамоты и сертификаты.

Экологическому просвещению амурчан уделяется особое внимание в области. В Приамурье этим занимаются Зейский заповедник, проводя познавательные экскурсии, праздники и акции на экологическую тематику. Юных экологов готовят в зоопарке при Институте развития образования Амурской области. Вместе со школьниками специалисты центра пишут и защищают различные проекты по экологии и участвуют во всероссийских исследовательских конкурсах и конкурсах юннатов.

Юные натуралисты, подготовленные на базе зоопарка при Институте развития образования региона, участвуют в научно-практических конференциях, выигрывают в олимпиадах и съезжаются на слёты школьников, увлекающихся экологией. Кроме того, в рамках экопросвещения в школах проводятся уроки природолюбия и экологические субботники.