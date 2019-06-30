Дальнобойщиков будут лишать прав и транспорта за перевес

Управление большегрузным транспортом, масса которого превышает допустимую, будет грозить водителям лишением прав с конфискацией автомобиля. Об этом сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

По его словам, в рамках заседания Госсовета, посвященного развитию сети автодорог и организации дорожного движения, было принято решение ввести жесткие меры в отношении нарушителей. «Договорились, что к таким будут особые меры, очень жесткие: лишение прав с конфискацией автомобиля и с конфискацией груза», – сказал он в интервью программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1».

По итогам заседания Дитрих отмечал эффективность нового формата расширенного заседания президиума Госсовета, который представлял объединенное обсуждение всех руководителей субъектов с участием экспертов и ведомств, пишет ТАСС.

Национальная ассоциация грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» 13 июня обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с предложением предусмотреть возможность взыскания ущерба за порчу инфраструктуры из-за превышения допустимого веса партий перевозимой сельхозпродукции как с транспортных компаний, так и с собственников груза.