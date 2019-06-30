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сегодня, 17:37 6

Дальнобойщиков будут лишать прав и транспорта за перевес

Дальнобойщиков будут лишать прав и транспорта за перевес
Фото: ktv-ray.ru

Управление большегрузным транспортом, масса которого превышает допустимую, будет грозить водителям лишением прав с конфискацией автомобиля. Об этом сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

По его словам, в рамках заседания Госсовета, посвященного развитию сети автодорог и организации дорожного движения, было принято решение ввести жесткие меры в отношении нарушителей. «Договорились, что к таким будут особые меры, очень жесткие: лишение прав с конфискацией автомобиля и с конфискацией груза», – сказал он в интервью программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1».

По итогам заседания Дитрих отмечал эффективность нового формата расширенного заседания президиума Госсовета, который представлял объединенное обсуждение всех руководителей субъектов с участием экспертов и ведомств, пишет ТАСС.

Национальная ассоциация грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» 13 июня обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с предложением предусмотреть возможность взыскания ущерба за порчу инфраструктуры из-за превышения допустимого веса партий перевозимой сельхозпродукции как с транспортных компаний, так и с собственников груза.

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#транспорт

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Комментарии
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  • retrogr

    retrogr
    45 минут назад

    нормалёк,расстреливать за сплошную в 21г вроде собирались принять.И фамилия у дитриха хорошая,собрал взвод полицаев и вперед - за родину!

  • не люблю

    не люблю
    26 минут назад

    ну наконец то , хоть один грамотный закон, а скорее вообще надо запретить большегрузы

  • vertex

    vertex
    20 минут назад

    Как же, запретят, сейчас мост в Китай откроют и китайцы им быстро примут)))

  • КП

    КП
    19 минут назад

    не люблю

    ну наконец то , хоть один грамотный закон, а скорее вообще надо запретить большегрузы



    Закон тупой. Запретить большегрузы это нечто. Когда "Платон" вводили люди уже на забастовку поднялись. Остановили это только жёсткими силовыми методами. Но чувствую эти деятели своего звёздного часа дождутся, когда грузоперевозки встанут.

  • не люблю

    не люблю
    12 минут назад

    не встанут, грузоперевозки, раньше без большегрузов жили и сейчас проживем, жд дорога и вагоны

  • КП

    КП
    11 минут назад

    не люблю

    не встанут, грузоперевозки, раньше без большегрузов жили и сейчас проживем, жд дорога и вагоны



    Ага, ага. Мечтай.

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