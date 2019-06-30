Туристы назвали самую сексуальную нацию в мире

Информация о том, какие нации туристы считают самыми сексуальными, появилась на официальном сайте сервиса Big Seven Travel. Возглавили рейтинг жители Украины. Россияне оказались на 33-м месте.

Для определения сексуальной привлекательности специалисты сервиса провели опрос среди своей полуторамиллионной аудитории. При этом респондентам не давалось никаких уточнений к слову сексуальные, чтобы они интерпретировали его сами.

Оказалось, что самыми сексуальными путешественники считают жителей Украины. «Украинцы обладают поразительной внешностью, поэтому они легко возглавили наш рейтинг 2019 года. Кто может поспорить с этим? Неудивительно, что среди украинцев столько моделей», – прокомментировали администраторы сервиса.

Датчане заняли вторую строчку рейтинга топ-50. Примером послужили, в частности, датская фотомодель и актриса Бригитта Нельсен и датский актер Вигго Мортенсен, наиболее известный по кинотрилогии «Властелин Колец».

Филиппинцы попали на третье место. «Кажется, самые известные филиппинцы – это профессиональный боксер Мэнни Пакьяо и музыкальный исполнитель Бруно Марс. Кроме того, баллов стране добавили многочисленные участницы конкурсов красоты из Филиппин», – отметили сотрудники Big Seven Travel.

В пятерке самых сексуальных наций также оказались жители Бразилии и Австралии, сообщает news.mail.ru.

Актеры Джейми Дорнан и Киллиан Мерфи не смогли спасти ирландцев от того, что их нация оказалась наименее сексуальной во всем мире.