Девятилетний амурский единоборец снова с успехом выступил на Кубке Чёрного моря

Фото: предоставлено семьей спортсмена

С 26 по 30 июня в станице Голубицкая Краснодарского края прошел этап Кубка мира по боевым единоборствам-2019 – VII Кубок Чёрного моря. Амурскую область представил спортсмен МАУДО ДЮСШ Благовещенского района Прохор Лагода. Всего в соревнованиях участвовали около 800 спортсменов со всей России и 10 стран мира.

Юный амурчанин выступал в трех разделах по Комбат самообороне: safe-combat, safe-point, combat oriental K1 Rules. В Safe-combat он провёл два боя и в бою за третье место одержал победу техническим нокаутом над спортсменом из Челябинской области. Это произошло на первой же минуте встречи.

В разделе Safe-point Прохор также провёл два боя, в которых одолел соперников из Краснодарского края, и завоевал золотую медаль.

В разделе Combat Oriental K1 Rules амурчанин провел три боя с явным преимуществом. Финальный бой был международным: Лагода встретился бойцом из Азербайджана и закончил встречу явным преимуществом во втором раунде. Итогом стала вторая золотая медаль турнира.

Таким образом, юный единоборец на этих соревнованиях завоевал одну бронзовую и две золотые медали, сообщил информагентству тренер-преподаватель Прохора Лагоды Александр Клепиков.

Прохор Лагода живет в селе Марково Благовещенского района. Единоборствами мальчик занимается пятый год. И это не первая его победа. Как сообщало Амур.инфо, в марте в Ярославле на всероссийском турнире по всестилевому карате за 2 дня Прохор провел 8 боев и в семи из них стал победителем. А 20 апреля в Дагестане на межрегиональном турнире по смешанным единоборствам Прохор снова стал лучшим, завоевав пояс чемпиона.