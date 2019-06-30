Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:29 0

Девятилетний амурский единоборец снова с успехом выступил на Кубке Чёрного моря

Девятилетний амурский единоборец снова с успехом выступил на Кубке Чёрного моря
Фото: предоставлено семьей спортсмена

С 26 по 30 июня в станице Голубицкая Краснодарского края прошел этап Кубка мира по боевым единоборствам-2019 – VII Кубок Чёрного моря. Амурскую область представил спортсмен МАУДО ДЮСШ Благовещенского района Прохор Лагода. Всего в соревнованиях участвовали около 800 спортсменов со всей России и 10 стран мира.

Юный амурчанин выступал в трех разделах по Комбат самообороне: safe-combat, safe-point, combat oriental K1 Rules. В Safe-combat он провёл два боя и в бою за третье место одержал победу техническим нокаутом над спортсменом из Челябинской области. Это произошло на первой же минуте встречи.

В разделе Safe-point Прохор также провёл два боя, в которых одолел соперников из Краснодарского края, и завоевал золотую медаль.

В разделе Combat Oriental K1 Rules амурчанин провел три боя с явным преимуществом. Финальный бой был международным: Лагода встретился бойцом из Азербайджана и закончил встречу явным преимуществом во втором раунде. Итогом стала вторая золотая медаль турнира.

Таким образом, юный единоборец на этих соревнованиях завоевал одну бронзовую и две золотые медали, сообщил информагентству тренер-преподаватель Прохора Лагоды Александр Клепиков.

Прохор Лагода живет в селе Марково Благовещенского района. Единоборствами мальчик занимается пятый год. И это не первая его победа. Как сообщало Амур.инфо, в марте в Ярославле на всероссийском турнире по всестилевому карате за 2 дня Прохор провел 8 боев и в семи из них стал победителем. А 20 апреля в Дагестане на межрегиональном турнире по смешанным единоборствам Прохор снова стал лучшим, завоевав пояс чемпиона.

Просмотров всего: 84

#спорт

распечатать


Спорт 11

В Благовещенске сыграли в футбол в память о противостоянии «Амура» и «Металлиста» (фото)
Спорт 1

Амурчанка завоевала серебро первенства России по легкой атлетике
Спорт 5

Благовещенцы пробегут по набережной Амура от ротонды до маяка

Спорт 6

Благовещенец получил звание Айронмена
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь