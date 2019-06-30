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Крупнейший в мире аэропорт достроен в Китае (фото)

Крупнейший в мире аэропорт достроен в Китае (фото)
Фото: sinorusfocus.com

Строительство крупнейшего в мире международного аэропорта «Дасин» в Китае завершилось, сообщили власти Пекина. Он находится в 46 километрах от центра столицы. Строить «Дасин» начали в 2016 году, а ввести в эксплуатацию собираются в сентябре 2019-го,

ПЛи Цзяньхуа, руководитель проекта строительства аэропорта, рассказал РИА Новости, что «Дасин» – это крупнейший в Китае транспортный хаб с единственным терминалом в виде «золотого феникса» площадью в миллион квадратных метров. В его строительство вложено порядка в 400 миллиардов юаней (около 60 миллиардов долларов).

По словам Ли Цзяньхуа, при проектировании аэропорта все было досконально просчитано «для максимальной эффективности и удобства пассажиров». «К примеру, первые два этажа предназначены для прилета и выдачи багажа, первый – для внутренних рейсов, второй – для международных. Соответственно, четвертый этаж предназначен для международных вылетов, а третий – для внутренних», – пояснил собеседник агентства.

Фото: nspiration.rehlat.com

В год новый аэропорт сможет принимать до 620 тысяч рейсов. У него четыре взлетно-посадочные полосы. Проект предусматривает, что пропускная способность к 2025 году сможет составить 72 миллиона человек. Также к 2025 году хаб должен обрабатывать до двух миллионов тонн грузов в год.

Крыша нового аэропорта по площади равна 25 стандартным футбольным полям. Она уже признана самой большой в мире стальной крышей терминала аэропорта. Новая авиагавань уже установила и другой рекорд – это крупнейшее в мире отдельное здание без структурных швов.

«Дасин» занимает площадь в 700 000 квадратных метров, а терминал имеет центральный узел, оборудованный изогнутыми шипами и проходами, которые сливаются в одной точке. Это делает навигацию в терминале довольно простой.

Строительство аэропорта «Дасин» началось 15 марта 2016 года. А ввести его в эксплуатацию собираются 30 сентября 2019-го, в канун 70-летия образования КНР.

Фото: vipsky.ru

Аэропорт расположен на юге Пекина в 46 километрах от центра города. Решение о его строительстве приняли, чтобы разгрузить международный аэропорт «Шоуду» – это одна из наиболее загруженных авиагаваней мира. Расстояние между двумя аэропортами составит порядка 67 километров.

Первую квалификационную проверку нового аэропорта успешно провели 22 января 2019 года. В этот день в 10:10 утра по местному времени здесь произвёл мягкую посадку первый самолёт, сообщало www.sinorusfocus.com. В мае «Дасин» в тестовом режиме принял первые четыре пассажирских самолета. Это были самолеты, входящие в различные авиационные альянсы, они совершили посадку утром 13 мая.

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#Китай #строительство #транспорт

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Комментарии
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  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад

    Надо было Бодрячку идти работать министром развития в Китае.

    Катался бы как сыр в масле, а не огребался от бабы Вали.

  • ay

    ay
    32 секунды назад

    Вот как общественно-ценные идеи построения справедливого общества и грамотная реализация мир преображают. Не то шо творится на 1/7 части суши.

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