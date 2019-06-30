Для воспитания нравственности церковь советует изучать священные тексты в школе

Нехватку нравственности у молодежи можно восполнить изучением священных текстов в школе. Их отсутствие митрополит Волоколамский Иларион назвал большим упущением.

«Если наши школьники изучают "Слово о полку Игореве, "Легенду о Гильгамеше", то почему они в рамках курса литературы не могут изучать ту же самую Библию, Тору или Коран?», – заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей в эфире телеканала «Россия 24».

По мнению митрополита Илариона, вышеперечисленные книги являются выдающимися литературными произведениями, достойными войти в школьные учебники вне зависимости от вероисповедования учеников.

Представитель РПЦ также вспомнил слова президента Владимира Путина, ранее посоветовавшего молодежи обратиться к религиозным текстам, сообщает РИА Новости.