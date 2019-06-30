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Для воспитания нравственности церковь советует изучать священные тексты в школе

Для воспитания нравственности церковь советует изучать священные тексты в школе
Фото: pixabay.com

Нехватку нравственности у молодежи можно восполнить изучением священных текстов в школе. Их отсутствие митрополит Волоколамский Иларион назвал большим упущением.

«Если наши школьники изучают "Слово о полку Игореве, "Легенду о Гильгамеше", то почему они в рамках курса литературы не могут изучать ту же самую Библию, Тору или Коран?», – заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей в эфире телеканала «Россия 24».

По мнению митрополита Илариона, вышеперечисленные книги являются выдающимися литературными произведениями, достойными войти в школьные учебники вне зависимости от вероисповедования учеников.

Представитель РПЦ также вспомнил слова президента Владимира Путина, ранее посоветовавшего молодежи обратиться к религиозным текстам, сообщает РИА Новости.

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#религия #школа

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Комментарии
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  • Reflection

    Reflection
    1 час назад

    Нравственность всегда воспитывалась на произведениях Рыбакова, Гайдара, Катаева. Сейчас дети даже не знают о существовании таких авторов. Зато попы усиленно насаждают а школах религию.

  • ay

    ay
    1 час назад

    Ему точно совесть в детстве привили?

  • Кайф

    Кайф
    1 час назад

    Куда ни глянь - везде новости о попáх, о РПЦ, о храмах. Тошнит уже, расплодились как тараканы, лезут изо всех щелей. ВВП много им воли дал.

  • mm_Nadya

    mm_Nadya
    1 час назад

    Религия - опиум для народа. Церковь - бизнес.

  • full

    full
    49 минут назад

    Интересно, что высоконравственного в деградации и откровенном плутовстве? Попов - на нары!

  • Di

    Di
    36 минут назад

    А потом постепенно заменить священными текстами такие предметы как биология, физика, химия и география. Ибо в разрез с текстами они идут...

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