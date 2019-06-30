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сегодня, 14:40 0

В Березовском заказнике к аистятам прикрепили GPS-передатчики

В Березовском заказнике к аистятам прикрепили GPS-передатчики

Аистятам в Березовском заказнике повесили GPS-передатчики. Весят устройства немного – всего 50 граммов, поэтому птицам не помешают, отмечают специалисты. С помощью передатчиков можно будет отслеживать перемещения краснокнижных птиц в течение пяти лет.

«До гнезд с малышами экологи АмурСоЭС совместно с охотоведами Дирекции добираются по лестнице. Птенцы не возражают, по крайней мере, клеваться не пытаются. А родителей аистят дома нет, поэтому спросить их мнения не удалось», – сообщили в управлении по охране животного мира Амурской области.

Эту работу экологи АмурСоЭС при поддержке WWF ведут по всей области.

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#животные

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