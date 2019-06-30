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На Владимировских озерах пропал 60-летний мужчина

На Владимировских озерах пропал 60-летний мужчина

29 июня на третьих Владимировских озерах пропал 60-летний Григорий Иванович Литовченко. Вместе с семьей он приехал на отдых. Около 20 часов он отошел справить нужду и пропал. Следы мужчины обрываются в районе села Владимировка.

Родственники вызывали на место полицейских, приезжали и кинологи с собаками. Но поиски результата не дали.

«Он у нас инвалид, не разговаривает после инсульта. Города не знает, знает только микрорайон, там только ориентируется, потому что живет там. Он долго жил в Березовке, переехал три года назад в Благовещенск. Может в сторону Березовки мог направиться. При себе у него ни паспорта, ни телефона не было», – рассказала дочь пропавшего Тамара.

Мужчина был одет в черное трико, майку-тельняшку, кроссовки и серую кепку. Всех, кто что-либо знает о пропавшем и о его местонахождении, просят позвонить в полицию или по номеру телефона дочери: 8-924-847-35-29.

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