Этника, костер дружбы, историческое дефиле: закрытие Российско-китайской ярмарки культуры и искусства

В Благовещенске завершилась Х Российско-китайская ярмарка культуры и искусства, в рамках которой несколько сотен участников со всего Дальнего Востока и из Китая провели около 50 мероприятий на российской стороне, почти все они дублировались на китайской. 28 июня на набережной Амура прошла фееричная церемония закрытия.

В этот вечер культурные развлекательные площадки на набережной растянулись на несколько кварталов, вобрав в себя эссенцию самых ярких моментов всей фестивальной недели. Возле дебаркадера выступал ансамбль танца «Плясунья» из Приморского края, а после Государственный ансамбль «Забайкальские казаки». Рядом на открытой площадке проходили показательные выступления от Амурского отделения Российского союза боевых искусств, а также неподалеку танцевали участники ассоциации пожилых людей Амурской области и провинции Хэйлунцзян.

В это же время у ротонды прошел обмен свадебными традициями России и Китая от Центра свадебного сервиса и партнёров проекта. Зрелищная церемония дополнила ту, что проходила на реке Амур в дни фестиваля.

По всей протяженности арт-квартала работали интерактивные площадки и фотозоны от Амурской детской областной библиотеки, Амурской областной научной библиотеки, городских библиотек, Амурского областного краеведческого музея, Института Конфуция и других участников. Прогуливающиеся могли посмотреть на выставку сувениров российских и китайских мастеров.

Главную сцену установили возле Триумфальной арки. Большой трехчасовой концерт начался с выступления камерного хора «Возрождение», его продолжил Государственный концертный оркестр Якутии. Затем выступили солисты областной филармонии, шоу-балет «Максимум», им на смену вышли солисты и коллективы народного театра города Хэйхэ.

В 20 часов зрители увидели Государственный академический заслуженный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка». Это был большой полноценный концерт, который длился больше часа. Гвоздем программы стал номер на канате, слава о котором разошлась по городу после выступления «Лезгинки» на церемонии открытия.

Также на набережной прошло дефиле в исторических костюмах. Модельное агентство «Жираф» представило коллекцию женских нарядов конца XIX века, в каких ходили благовещенки по улицам до революции. После этого зрители увидели коллекции китайских модельеров.

Сделав историческую «арку», организаторы праздника предложили публике вернуться в этномир. В рамках праздника прошел концерт корякского фольклорного ансамбля танца «Ангт» и Камчатки, после состоялись выступления делегаций малочисленных народов Севера.

Завершением большого праздничного действа стал огромный костёр, которые «зажгли» все участники концерта. Довершило картину массовое фаер-шоу, когда над Амуром зажглись сотни огней в знак большой и красивой дружбы народов на Дальнем Востоке. Подробнее – в разделе «Культпросвет».