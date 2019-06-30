Вода ушла из всех подтопленных домов в селах Бысса и Февральское

В Селемдже продолжается спад уровня воды. За текущие сутки в селах Бысса и Февральское вода ушла из всех подтопленных приусадебных участков. Адресная помощь населению продолжается.

За прошедшие сутки пожарные Благовещенска, входящие в состав аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Амурской области, и спасатели Амурского филиала ДВРПСО, проводили работы по оказанию адресной помощи населению в сёлах Бысса и Февральское Селемджинского района.

Спасатели проводили предупредительную и разъяснительную работу с населением сел, оказывали помощь в распиловке деревьев и освобождению автомобильного проезда в село Бысса. Для детей села Февральское пожарные провели обзорные занятия по работе с гидравлическим аварийно-спасательным оборудованием, предназначенным для ликвидации последствий ЧС.

В настоящее время вода ушла из всех подтопленных домов, приусадебных участков и автомобильных дорог в сёлах Бысса и Февральское Селемджинского района.

Работы по ликвидации последствий паводка продолжаются. В Главном управлении МЧС России по Амурской области организована работа оперативного штаба. Ситуация находится под контролем.