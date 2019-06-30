Благовещенские школьники отправятся на первенство России по судомоделированию

С 22 по 27 июня в Приамурье проходила всероссийская научно-техническая олимпиада по судомоделированию. Также в эти дни состоялось XI первенство России по судомоделированию среди учащихся зоны Восточной Сибири и Дальневосточного федерального округа. Мероприятие собрало 45 участников.

За главные трофеи соревнований боролись команды из Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Хабаровского края и Амурской области. По итогам соревнований золото завоевала команда «Бриз» школы №16 города Благовещенска, второе место заняла команда Камчатского края, третье место у команды «Тайфун» школы № 16 города Благовещенска. Победителям и призерам традиционно вручили кубки и дипломы. Лучшая команда получила право на участие в первенстве России по судомоделированию, которое проходит в городе Коломна Московской области. «На состязания такого масштаба амурские школьники выезжают регулярно и всегда становятся либо победителям, либо призерами», – прокомментировал председатель федерации судомодельного спорта Амурской области Александр Рак.

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Екатерина PL