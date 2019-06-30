В Благовещенске с 1 по 3 июля полностью отключат водоснабжение

Без воды останутся потребители тепличного комбината, КПП, хлопкопрядильной фабрики, микрорайона № 3, поселка мясокомбината, поселка птицефабрики, Моховой Пади, Астрахановки, района «Агромаш», улицы Зеленой, улицы Строителей, улицы Кольцевой. В остальной части Благовещенска будет снижено давление в водопроводной сети. Горожан просят запастись водой.

«Остановка в первую очередь необходима для проведения регламентных работ: обеззараживание, хлорирование резервуаров чистой воды. За время остановки будет заменены ряд задвижек и затворов, произведена ревизия запорной арматуры и трансформаторов», – сообщает пресс-служба АКС.

Специалисты будут вести работы не только на самом водозаборе, но и на сетях Благовещенска. В нескольких городских водопроводных колодцах будет установлено больше 10 современных задвижек. Также на это время строительной организацией намечена врезка в городской водопровод двух запорных арматур диаметром 800 и 300 миллиметров.

Тем временем Роспотребнадзор проведет комплекс мероприятий, направленных на «обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия на период приостановки водозабора и отсутствия подачи питьевой воды». Это необходимо для предупреждения возникновения и распространения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний, предупреждения причинения вреда жизни и здоровью людей.

На время ограничения подачи воды управление Роспотребнадзора по Амурской области обращает внимание благовещенцев на необходимость соблюдения основных мер профилактики кишечных инфекций, в том числе, на необходимость предварительного кипячения воды из-под крана в случае ее использования в питьевых целях или при обработке и приготовлении пищевых продуктов.

Управление Роспотребнадзора по Амурской области обращает внимание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по оказанию услуг общественного питания, и не имеющих резервных источников водоснабжения, на то, что в соответствии с требованиями санитарного законодательства при отсутствии горячей или холодной воды организация общественного питания обязана приостановить свою работу, использовать привозную воду запрещено. Приготовление пищевых продуктов в условиях отсутствия воды может способствовать возникновению и распространению массовой инфекционной заболеваемости, сообщают в амурском управлении Роспотребнадзора.

За неисполнение постановлений главных государственных санитарных врачей, а также за нарушение требований санитарного законодательства к организации питания населения предусмотрена административная ответственность, в том числе и административное приостановление деятельности объектов через суд. За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовые заболевания людей, предусмотрена уголовная ответственность.