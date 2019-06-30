Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:36 0

В Благовещенске с 1 по 3 июля полностью отключат водоснабжение

В Благовещенске с 1 по 3 июля полностью отключат водоснабжение

В Благовещенске часть домов на двое суток останется без горячей и холодной воды. Водозабор «Северный», находящийся на обслуживании «Амурских коммунальных систем», будет остановлен для подготовки к новому сезону. Водоснабжение отключат с с 22 часов 1 июля до 24 часов 3 июля.

Без воды останутся потребители тепличного комбината, КПП, хлопкопрядильной фабрики, микрорайона № 3, поселка мясокомбината, поселка птицефабрики, Моховой Пади, Астрахановки, района «Агромаш», улицы Зеленой, улицы Строителей, улицы Кольцевой. В остальной части Благовещенска будет снижено давление в водопроводной сети. Горожан просят запастись водой.

«Остановка в первую очередь необходима для проведения регламентных работ: обеззараживание, хлорирование резервуаров чистой воды. За время остановки будет заменены ряд задвижек и затворов, произведена ревизия запорной арматуры и трансформаторов», – сообщает пресс-служба АКС.

Специалисты будут вести работы не только на самом водозаборе, но и на сетях Благовещенска. В нескольких городских водопроводных колодцах будет установлено больше 10 современных задвижек. Также на это время строительной организацией намечена врезка в городской водопровод двух запорных арматур диаметром 800 и 300 миллиметров.

Тем временем Роспотребнадзор проведет комплекс мероприятий, направленных на «обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия на период приостановки водозабора и отсутствия подачи питьевой воды». Это необходимо для предупреждения возникновения и распространения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний, предупреждения причинения вреда жизни и здоровью людей.

На время ограничения подачи воды управление Роспотребнадзора по Амурской области обращает внимание благовещенцев на необходимость соблюдения основных мер профилактики кишечных инфекций, в том числе, на необходимость предварительного кипячения воды из-под крана в случае ее использования в питьевых целях или при обработке и приготовлении пищевых продуктов.

Управление Роспотребнадзора по Амурской области обращает внимание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по оказанию услуг общественного питания, и не имеющих резервных источников водоснабжения, на то, что в соответствии с требованиями санитарного законодательства при отсутствии горячей или холодной воды организация общественного питания обязана приостановить свою работу, использовать привозную воду запрещено. Приготовление пищевых продуктов в условиях отсутствия воды может способствовать возникновению и распространению массовой инфекционной заболеваемости, сообщают в амурском управлении Роспотребнадзора.

За неисполнение постановлений главных государственных санитарных врачей, а также за нарушение требований санитарного законодательства к организации питания населения предусмотрена административная ответственность, в том числе и административное приостановление деятельности объектов через суд. За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовые заболевания людей, предусмотрена уголовная ответственность.

Просмотров всего: 985

#ЖКХ

распечатать


Общество 4

В Благовещенске чиновники и биологи объединятся ради озеленения города
Общество

Благовещенские коммунальщики начали готовиться к отопительному сезону

27 июня, 18:49
Общество

Белогорск готовится к отопительному сезону 2019-2020 года

28 июня, 08:39
Общество 1

Специалисты амурского Фонда капремонта проверяют качество работ в области
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь