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В Благовещенске столкнулись «тойота» и автоцистерна

В Благовещенске столкнулись «тойота» и автоцистерна

В Благовещенске вечером в субботу произошло ДТП. В 22:01 в районе дома № 34 по улице Амурской столкнулись Toyota Cresta и ГАЗ с цистерной.

Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в отделе ГИБДД по Благовещенску и Благовещенскому району, за рулем «тойоты» был мужчина 1977 года рождения. После ДТП ему потребовалась медицинская помощь.

Подписчики инстаграм-аккаунта хроники городских происшествий «Сканер», сделавшие фото и видео на месте аварии, сообщают, что мужчина, управлявший «тойотой», был нетрезв, к тому же автомобиль ему не принадлежит.

Официально эта информация не подтверждается. Как пояснили в ГИБДД, в ведомство еще не поступил акт из медицинского учреждения, поэтому утверждать о нетрезвом состоянии водителя пока невозможно.

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#ДТП

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