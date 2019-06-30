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сегодня, 10:05 3

Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию дома животных

Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию дома животных
Фото: gazeta.a42.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал ряд постановлений, среди которых список запрещенных к содержанию в домашних условиях животных, а также исключения, не подпадающие под запрет. Список документов, утвержденных правительством, представлен на сайте правовой информации.

Так, постановление № 795 подразумевает запрет на содержание и использование животных, которые потенциально могут представлять опасность для их владельцев. Это, например, крупные хищники или ядовитые животные. Помимо этого, под запрет попали животные, привычная среда проживания для которых отличается от предоставленной в неволе.

Такие поправки обусловлены заботой о здоровье животных, которые могут пострадать при несоблюдении должных условий их содержания. Однако, если животное было приобретено до 1 января 2020 года, то оно останется на содержании владельца.

Запрет не распространяется на животных, содержащихся в зоопарках, цирках, дельфинариях и других подобных заведениях. При этом в известность должен быть поставлен Росприроднадзор, пишет iReactor.

Полный перечень представлен на сайте правительства.

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#животные

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Комментарии
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  • retrogr

    retrogr
    1 час назад

    опять про уточку забыл

  • Алиса65

    Алиса65
    52 минуты назад

    Какая трогательная забота о животных! А то, что могут пострадать люди, или того хуже насекомые могут скреститься с местными и получится такое... Уже были обнаружены скорпионы, в зоомагазинах продают тараканов и прочую нечисть. Я считаю, что в многоэтажках можно содержать только кошек, в своём доме и собак. Довольно противно, как мины обходить собачьи кучи.

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    31 минута назад

    Спасибо лдпр и едру!!!А так же учителям,которые сидят на избирательных участках

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