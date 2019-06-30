Бывшая супруга крабоеда-Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве

29 июня на Кубани задержана бывшая супруга осужденного члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза, отбывавшего наказание в Амурской области. Наталью Стришнюю подозревают в вымогательстве, сообщил ее адвокат Эдуард Чургулия.

Правозащитник заявил, что считает обвинения необоснованными. «Сотрудники полиции задержали ее [Наталью Стришнюю] рано утром, с ней провели следственные действия, завтра в отношении нее в Ростове-на-Дону будут избирать меру пресечения. Ее подозревают в вымогательстве. По нашему мнению, обвинения необоснованные», – сказал Чургулия ТАСС.

Подобным путем «какие-то люди решили завладеть бизнесом предприятия», которым владеет Стришняя, пояснил адвокат. По условиям брачного договора с Цеповязом его экс-супруге принадлежит агрофирма «Слава Кубани» площадью 14 тысяча гектаров. По словам Чургулия, правоохранители забрали документы, сервер с данными, чем полностью блокировали работу агрокомплекса.

«Объявился некий потерпевший по фамилии Исюк, у которого в 2010 году якобы вымогали денежные средства. В его заявлениях упоминаются все фамилии [членов банды]: Цапок, его подельники, Стрельцов и Наталья. Получается, что ее задержали за деяния людей, которые осуждены», –добавил добавил адвокат Стришней.

Чургулия уточнил, что, по данным следствия, вымогательство происходило в офисе агрофирмы, но в тот период, с его слов, Стришняя там не работала.

«Наталье вменяют якобы вымогательство у гражданина Исюк 77 миллионов рублей, – сообщил "КП»-Кубань" Эдуард Чургулия. – Следствие считает, что в марте 2010 года кущевский предприниматель Стрельцов Федор совместно со Стришней Натальей и ее братом Иваном в офисе "Славы Кубани" вымогали деньги у Исюка. При этом в 2010 году Наталья не работала на этом предприятии. Она начала там свою работу только в 2011 году и с Исюк вообще не знакома».

Кроме Натальи Стришней задержали и ее брата Ивана. Дело это расследуется СУ УМВД России по Ростову-на-Дону. Сама Стришняя считает, что дело носит заказной характер и направлено на то, чтобы блокировать работу ее бизнеса, с целью его дальнейшего отъема у нее и ее детей.

Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. По данным СК, банда Цапка орудовала в станице Кущевской в период с 1998 по 2010 год. На ее счету 19 убийств.

Наказание экс-супруг Стришней отбывал в Амурской области. В ноябре 2018 года в СМИ появились фотографии, на которых он позировал с мобильным телефоном и едой не из тюремного меню – крабами, шашлыками ит.п. По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовные дела. Позже появились новые подробности жизни Цеповяза в колонии. После скандала его перевели из исправительной колонии № 3 в Приамурье в СИЗО Хабаровска. Куда его отправили потом, не сообщалось.

В феврале 2019 года СМИ сообщили, что Кущевский районный суд на Кубани удовлетворил иск о взыскании 4 миллионов 300 тысяч рублей с Цеповяза в пользу Стришней в рамках дела о расторжении брачного договора. Позже появилась информация, озвученная ее адвокатом Эдуардом Чургулия о том, что в адрес Натальи Стришней поступают угрозы: «Не от Цеповяза. От третьих лиц (Стришняя получала угрозы). В связи с судами». В связи с этим правоохранительные органы проводили в Краснодарском крае проверку.