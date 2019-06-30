Гороскоп на 30 июня: Львы поддадутся искушению, Близнецы простят обидчиков

Восход Солнца: 04:22

Заход Солнца: 20:44

Солнце в Раке.

Овен. Вас ждет напряженный рабочий день. Большой объем работы и некоторые осложнения заставят вас окунуться с головой в профессиональные проблемы. Выполнение обычных обязанностей потребует больших усилий, свежего взгляда и новых решений.

Телец. День символизирует подведение итогов. Рекомендуется критичное отношение к своей деятельности, в результате чего вы отчетливо увидите свои достоинства и недостатки. Не исключено, что сегодня вам не придется отдохнуть.

Близнецы. День всепрощения, обретения любви и гармонии. Большую часть дня Близнецы могут уделить личным делам, которые потребуют больших затрат душевных сил. После конфликтов в недавнем времени этот день можно назвать днем перемирия. Простите нанесенные вам обиды.

Рак. Удачный день для женщин-Раков. Звезды расположены так, что вы способны вскружить голову кому угодно. Следует также помнить, что, кружа голову другим, можно потерять свою собственную. Ваши звезды расположены настолько хорошо, что любые дела вам будут удаваться с первого раза. Вы на высоте, вы все можете, все вам под силу. Мужчинам-Ракам следует ожидать появления на пути небольших трудностей, особенно если новые замыслы относятся к разряду рискованных.

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Лев. День искушений и провокаций. Сегодня возможно переосмысление прошлого и переоценка ценностей настоящего. Не исключена конфликтная ситуация, которая может иметь непредсказуемые последствия. Звезды советуют время от времени сдерживать свои эмоции: холодный разум – лучший советчик во всех кризисных ситуациях.

Дева. По-прежнему могут возникнуть небольшие проблемы со здоровьем. Возможно легкое недомогание, усталость или головная боль. Откажитесь от физических нагрузок. Внимательно отнеситесь к питанию: чревоугодие и употребление спиртных напитков может пагубно сказаться на вашем самочувствии.

Весы. Спокойный выходной день. Несмотря на возможные неприятные известия, вы сможете наладить и укрепить отношения с окружающими, улучшить свое материальное положение. Ваш успех будет зависеть от выдержки и справедливого решения всех сложных проблем. К вашему мнению прислушаются. Со стороны близких возрастет к вам любовь и уважение.

Скорпион. Первая половина дня благоприятна: сулит покровительство Высших сил. Низкий жизненный потенциал отрицательно скажется на деловой активности, однако хорошее чутье на опасность, реалистичность и здравый смысл помогут выполнить самые рискованные операции и найти выход из безнадежной ситуации.

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Стрелец. День благоприятен для проявления ваших творческих способностей во всех сферах деятельности, для раскрытия внутреннего потенциала, однако звезды предостерегают от активных физических нагрузок и коллективных действий. Постарайтесь разумно отнестись к любимому человеку, излишние эмоции или сетования по поводу его несоответствия вашим идеалам могут привести к ссоре.

Козерог. Сегодня вероятен успех, но с тем условием,что для достижения поставленной цели вы объединитесь с другими людьми,привлечете их к своим проектам и планам. Планеты вам благоприятствуют,а потому позволят блеснуть талантами.

Водолей. Крайне неблагоприятный день, который пройдет под знаком духовных метаний, искушений плоти, иллюзорных надежд.Вероятны недоразумения или ссоры с окружающими вас людьми. Впрочем, ваша отходчивость и незлопамятность помогут найти пути к примирению.

Рыбы. Усиливается жизненный потенциал, личное обаяние, магнетизм. В любом деле опирайтесь на партнеров или друзей.

Астролог: Вальдемар Небоходцев