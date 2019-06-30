Гороскоп на июль 2019 года: У Стрельцов сбудется мечта, а Близнецы проявят упрямство

Июль расставит все по своим местам. Многие Знаки почувствуют облегчение и разберутся в себе и близких. Вторая половина месяца принесет важные изменения в привычный ритм жизни.

Овен. Вам будет важно больше общаться с близкими по духу людьми. Желающих поговорить окажется много, главное – не привлечь энергетических вампиров и любителей поплакаться в жилетку.

Телец. Даже если у вас есть очень экспертное мнение, совсем необязательно его выражать. Придержите до поры до времени, пригодится. Вообще впереди хоть и короткий, но важный период сдержанности. Как внешней, так и внутренней.

Близнецы. Близнец в июле будет достаточно упрямым, что поможет ему прийти к победе в разных сферах жизни. В любви будут небольшие передряги, но это временные трудности. Главное, чтобы Близнец сам по-настоящему влюбился и захотел быть вместе с избранником.

Рак. В июле Раки будут готовы к новым начинаниям и экспериментам. Это неплохая тенденция, так как любые обновления пойдут на пользу Ракам, поспособствуют их внутреннему и внешнему перерождению, к тому же, на старом фундаменте вряд ли получится построить что-то хорошее.

Читайте также

Гороскоп на неделю 24 – 30 июня: Весы проведут революцию, Тельцы почувствуют свободу

Лев. Июль Львам принесет больше общения, часто приятного и легкого. Будет много флирта и не исключено, что этот флирт приведет к началу романтических отношений. Правда, высокой динамики развития ожидать не стоит, развитие новых отношений может оказаться растянутым во времени

Дева. В июле рукоделие, изучение новых прикладных техник придется вам по душе. Пользуясь видео-мастер-классами, вы самостоятельно сможете освоить навыки создания эксклюзивных аксессуаров или росписи по стеклу.

Весы. События, которые произойдут в июле, окажут сильное влияние не столько на вашу жизнь, сколько на ваш внутренний мир. И если сможете сделать правильные выводы из всего происходящего вокруг, то ваше мировосприятие изменится в лучшую сторону.

Скорпион. Начало июля будет довольно сложным. И дело не только в событиях, которые приносит этот период, но и в вашем к ним отношении. Достаточно любого пустяка, чтобы выбить вас из колеи, заставить сомневаться в себе или в чем-то подозревать окружающих.

Читайте также

Гороскоп на июль 2019 года: У Стрельцов сбудется мечта, а Близнецы проявят упрямство

Стрелец. Июль для Стрельцов, будет насыщенным и жарким. Планы у вас грандиозные, а времени может и не хватить. Стрельцам придется для достижения максимальных результатов действовать организованно, целеустремленно и выборочно.

Козерог. Конфликтные ситуации в коллективе вынудят Козерогов уволиться с работы. Не делайте опрометчивых шагов! С деньгами будут сложности, но не все в жизни измеряется финансами. Главное, чтобы Козероги верили в свои силы и не паниковали.

Водолей. В июле представители знака Зодиака Водолей будут вовлечены в круговорот дел, событий и множественных перемен. Но, у них будет достаточно энергии, чтобы преодолеть преграды. В любви звезды рекомендуют Водолеям уделить внимание интимным отношениям с избранником. Они укрепят связь и сделают ее гармоничной.

Рыбы. Рыбы проведут июль во взбудораженном настроении. Вам и так редко удавалось испытать полный душевный покой, а в начале этого месяца вы о нём и вовсе забудете! Кто или что сделает вашу жизнь непредсказуемой? Никто и ничто… Разве что, сверх переменчивые обстоятельства, с которыми вам придётся смириться.

Астролог: Вальдемар Небоходцев