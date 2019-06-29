В Ивановском районе пропала мать шестерых детей

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратился житель села Солнечное Ивановского района Азат. Мужчина рассказал, что пропала его супруга, 35-летняя Елена Тукаева. О ее местонахождении неизвестно с 19 июня.

По словам Азата, у них шестеро детей. В тот день Елена ушла из дома и не вернулась. Позже появилась информация, что амурчанку видели за селом Березовка Ивановского района, отмечает Азат, она шла пешком с кем-то. На женщине были серый костюм, серые «шанхайки» (обувь) с красными цветочками.

Мужчина обратился в полицию. Он просит всех, кому что-либо известно о местонахождении Елены, связаться с ним по телефону 8-914-046-50-38.