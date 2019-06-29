На окраине села Чигири незаконно добывали песок

Фото: instagram.com/mpr_amur

Министерство природных ресурсов Амурской области при силовой поддержке амурского управления Росгвардии 27 июня провело рейдовое мероприятие в Благовещенском районе. Был установлен факт незаконной добычи песка на окраине села Чигири – в карьере, расположенном в Птичьей пади.

Незаконная добыча велась при помощи фронтального погрузчика марки SDLG без государственного регистрационного знака. Транспортировку осуществлял грузовой самосвал марки HOWO. Данная техника на праве собственности принадлежит физическим лицам.

При проверке ни один из участников добычи не смог предъявить документов на право пользования земельным участком или лицензии на право пользования недрами.

Фронтальный погрузчик и грузовой самосвал были изъяты и помещены на специализированную стоянку. Министерство природных ресурсов Амурской области проводит комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств инцидента, лиц, причастных к нему. Предстоит определить размер вреда, причиненного недрам. Будут приняты соответствующие процессуальные решения, сообщается в Инстаграме минприроды Амурской области.