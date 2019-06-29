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В Благовещенске сыграли в футбол в память о противостоянии «Амура» и «Металлиста» (фото)

В Благовещенске сыграли в футбол в память о противостоянии «Амура» и «Металлиста» (фото)
Фото: Амур.инфо

29 июня на стадионе «Динамо» в Благовещенске отметили 30-летие футбольного матча между командами «Амур» и «Металлист». Благовещенский клуб тогда играл с действующим обладателем Кубка Советского союза.

В память об этом противостоянии провели встречу между спортсменами, выступавшими за «Амур», и командой «ДВОКУ (Ветеран)».

«30 лет назад, 29 июня 1989 года, команда "Амур" играла в 1/16 Кубка Советского Союза с командой "Металлист" из города Харькова, уступив 2:3. Команда Харькова являлась на тот момент обладателем Кубка Советского Союза. И решили сегодня отметить это событие», – рассказал ИА «Амур.инфо» президент детской футбольной лиги «Амурец» Анатолий Кулик.

30 лет назад матч в Благовещенске посетили 18 тысяч зрителей. А сегодня померились силами ветераны «Амура» – Владимир Шкуро, Анатолий Емельянов, Виктор Бондарев, Вячеслав Игнатенко, Евгений Донских и другие – с футболистами команды «ДВОКУ (Ветеран)». Спортсмены сыграли 2 тайма по 15 минут, и ветераны «Амура» праздновали победу со счетом 9:2.

«Состоялся такой матч, чтобы помнили, что команда "Амур" играла на достойном уровне», – говорит Анатолий Кулик.

Кроме того, команде «Металлист» по электронной почте отправили письмо, поздравив этот коллектив с 30-летием матча в Благовещенске.

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#спорт #футбол

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Комментарии
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  • Андрей | #АНТИРЕЙТИНГ

    Андрей | #АНТИРЕЙТИНГ
    23 минуты назад

    А ведь было время, когда в составе Амура играли бразильские игроки. Да и местные воспитанники играли на неплохом уровне - Денис Бухряков например, выводил ФК Сибирь в Первый дивизион и в Премьер-лигу. Играл в составе этой команды в еврокубках. Почему у нашего города нет профессиональной команды? Вроде столько разговоров ходит о развитии спорта в области, а по факту в популярных дисциплинах ни область, ни тем более город не представлены. Футбол, хоккей, баскетбол - все мимо нас проходит...

  • Андрей | #АНТИРЕЙТИНГ

    Андрей | #АНТИРЕЙТИНГ
    18 минут назад

    Даже до смешного доходит, в Англии даже в мелких городах (которые меньше наших сёл) есть свои команды. И пусть они не хватают с неба звезд, но на их матчи собираются по несколько тысяч человек. А у нас только разговоры.

  • Сент-Луис

    Сент-Луис
    11 минут назад

    потому что губернаторы-пятиминутки-им дела нет до области

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