В Благовещенске сыграли в футбол в память о противостоянии «Амура» и «Металлиста» (фото)

Фото: Амур.инфо

29 июня на стадионе «Динамо» в Благовещенске отметили 30-летие футбольного матча между командами «Амур» и «Металлист». Благовещенский клуб тогда играл с действующим обладателем Кубка Советского союза.

В память об этом противостоянии провели встречу между спортсменами, выступавшими за «Амур», и командой «ДВОКУ (Ветеран)».

«30 лет назад, 29 июня 1989 года, команда "Амур" играла в 1/16 Кубка Советского Союза с командой "Металлист" из города Харькова, уступив 2:3. Команда Харькова являлась на тот момент обладателем Кубка Советского Союза. И решили сегодня отметить это событие», – рассказал ИА «Амур.инфо» президент детской футбольной лиги «Амурец» Анатолий Кулик.

30 лет назад матч в Благовещенске посетили 18 тысяч зрителей. А сегодня померились силами ветераны «Амура» – Владимир Шкуро, Анатолий Емельянов, Виктор Бондарев, Вячеслав Игнатенко, Евгений Донских и другие – с футболистами команды «ДВОКУ (Ветеран)». Спортсмены сыграли 2 тайма по 15 минут, и ветераны «Амура» праздновали победу со счетом 9:2.

«Состоялся такой матч, чтобы помнили, что команда "Амур" играла на достойном уровне», – говорит Анатолий Кулик.

Кроме того, команде «Металлист» по электронной почте отправили письмо, поздравив этот коллектив с 30-летием матча в Благовещенске.