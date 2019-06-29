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сегодня, 15:56 0

Председатель думы Циолковского и двое депутатов сложили полномочия

Председатель думы Циолковского и двое депутатов сложили полномочия
Фото: kurer-sreda.ru

Председатель думы ЗАТО Циолковский Василий Крайнов, ее депутаты Михаил Бескаравайнов и Екатерина Василец сложили свои полномочия. Как рассказал Василий Крайнов ИА «Амур.инфо», уходы всех троих связаны с тем, как сейчас работает дума Циолковского.

«В тупик, грубо говоря, загнали работу думы. Нет тандема с главой, с администрацией. Постоянно какие-то проблемы возникают, очень часто не набирается кворум, потому что некоторые депутаты у нас из Благовещенска. Вопросы не прорабатываются. Мы в связи с этим сложили полномочия», – сообщил Василий Дмитриевич.

О проблемах думы Циолковского было известно и раньше. Так, в мае сообщалось, что два ее заседания не состоялись из-за отсутствия кворума. Глава населенного пункта Сергей Левицкий собирался обратиться в суд, чтобы «признать незаконным бездействие думы» и понудить депутатов принять изменения в бюджет.

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#Циолковский

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